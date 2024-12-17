Rusya, Moskova'daki suikastın sorumlularını buldu! Devlet erkanından tehdit yağmuru

17 Aralık 2024 13:42 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 13:57

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Korgeneral Kirillov suikastından Kiev yönetimini sorumlu tutarak "anında intikam" tehdidi savurdu. Devlet Duması Volodin'den de benzer açıklamalar geldi. Bombalı saldırı anının kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

Rus Silahlı Kuvvetleri Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal Koruma Birimi Başkanı Korgeneral Igor Kirillov ile asistanı İlya Polikarpov'un Moskova​'da sabah saatlerinde bombalı suikast​ ile öldürülmesinin ardından Rus yetkililer, Ukrayna​'ya tehdit yağmuru başlattı.

MEDVEDEV: CEZALANDIRILACAK

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmirti Medvedev, korgeneralin öldürülmesinin ardından Kiev liderliğine derhal intikam alma tehdidinde bulundu. RIA haber ajansına göre Medvedev, "Kiev rejiminin askeri-politik liderliği, Kirillov cinayeti nedeniyle kaçınılmaz olarak cezalandırılacak" dedi. Medvedev, General Kirillov'un öldürülmesine atıfta bulunarak, "Rusya halkını sindirmeye, Rus ordusunun ilerleyişini durdurmaya ve korku yaymaya yönelik girişimler kınanmaktadır" dedi.

ZAKHAROVA: KORKUSUZCA ÇALIŞTI

El yapımı patlayıcı ile gerçekleştirilen saldırının ardından açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı temsilcisi Maria Zakharova, öldürülen Igor Kirillov'un korkusuzca ülke için çalıştığını söyledi.

Kirillov'un başarılarına değinen Zakharova "Anglo-Saksonların suçlarını uzun yıllar boyunca sistematik olarak elindeki verilerle açığa çıkardı: NATO'nun Suriye'deki kimyasal silah provokasyonları, İngiltere'nin yasaklanmış kimyasal silahları ele alması Salisbury ve Amsbury'deki kimyasallar ve provokasyonlar (Rusların zehirlenmesi), ölümcül ABD biyolaboratuvarlarının Ukrayna'daki faaliyetleri ve daha fazlası. Korkusuzca çalıştı, kimsenin arkasına saklanmadı" ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA, TERÖRİST BİR DEVLETTİR"

Kirillov suikastı hakkında konuşan Devlet Duması Sözcüsü Vyacheslav Volodin ise "Kiev rejimi, suç niteliği açık, yasadışı bir Nazi tarafından yönetilen bir terörist devlettir. Kirillov cinayetinden suçlu olan herkes hak ettiği şekilde cezalandırılacaktır" dedi.

"UKRAYNA KAYNAKLARI ÜSTLENDİ" İDDİASI

Öte yandan Ukrayna Güvenlik Servisi'nden (SBU) bir kaynağı Reuters'a, operasyonu üstlenerek Kiev'in Kirillov'u bir savaş suçlusu ve "meşru bir hedef" olarak gördüğünü ve onu Ukrayna kuvvetlerine karşı savaşta yasaklanmış kimyasal silahların kullanılması emrini vermekle suçladığını söyledi.