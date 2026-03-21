Editor
 | Nalan Güler Güven

Rusya soruşturmasının mimarı Robert Mueller öldü: Trump’tan olay paylaşım: "Öldüğüne sevindim"

ABD'de 2016 başkanlık seçimlerine Rusya müdahalesi iddialarını soruşturan özel yetkili savcı ve eski FBI Direktörü Robert Mueller, 81 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi haberi doğrularken, Mueller'ın yaklaşık 2,5 yıl süren soruşturmasıyla hedef aldığı Başkan Donald Trump, sosyal medyadan "Robert Mueller'ın öldüğüne sevindim. Artık masum insanları incitemeyecek" diyerek sert bir mesaj yayımladı.

Rusya soruşturmasının mimarı Robert Mueller öldü: Trump’tan olay paylaşım:
GİRİŞ:
21.03.2026
saat ikonu 22:30
|
GÜNCELLEME:
21.03.2026
saat ikonu 22:30

ABD'de Rus hükümetinin, 2016'daki başkanlık seçimlerini 'ın lehine etkilediği iddialarını soruşturan eski Federal Soruşturma Bürosu () Direktörü Robert Mueller'ın 81 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi. Rus hükümetinin, 2016'daki başkanlık seçimlerini Trump'ın lehine etkilediğine dair iddiaları soruşturan Mueller'ın ölüm nedenine ilişkin bilgi verilmedi. ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Robert Mueller'ın öldüğüne sevindim. Artık masum insanları incitemeyecek." ifadelerini kullandı.

Rusya soruşturmasının mimarı Robert Mueller öldü: Trump’tan olay paylaşım: "Öldüğüne sevindim"

FBI DİREKTÖRLÜĞÜNDEN ÖZEL YETKİLİ SAVCILIĞA

11 Eylül 2001'deki terör saldırılarından yalnızca bir hafta önce FBI Direktörlüğü görevini üstlenen Mueller, bu görevi 2013'e kadar yürütmüştü. Eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından görev süresi uzatılan Mueller, FBI tarihinde en uzun süre görevde kalan ikinci direktör olmuştu. Mueller'ın kariyerine FBI'daki görevinin yanı sıra 2017'de Trump'ın kampanyasının seçim sürecindeki faaliyetlerini soruşturmak üzere görevlendirilmesi damgasını vurmuştu.

Rusya soruşturmasının mimarı Robert Mueller öldü: Trump’tan olay paylaşım: "Öldüğüne sevindim"

ABD'DEKİ RUSYA SORUŞTURMASI

Rus hükümetinin, 2016'daki başkanlık seçimlerini Trump'ın lehine etkilediği iddiaları üzerine Robert Mueller, 2017'de özel yetkili savcı olarak görevlendirilmiş ve Trump'ın kampanyasının seçim sürecindeki faaliyetleri soruşturulmuştu. Yaklaşık 2,5 yıl süren soruşturmanın ardından Trump'ı suçlu çıkaracak delile ulaşılamamış ve dosya kapanmıştı. Ardından ABD Adalet Bakanlığı, Ekim 2020'de John Durham'ı özel yetkili savcı olarak atamış ve Rusya soruşturmasının kökenleri araştırılmaya başlanmıştı. Durham'ın soruşturmasında bugüne kadar 2 kişi delillerle oynandığını ve Trump'ı suçlu çıkarmaya çalıştıklarını itiraf etmiş, Rusya soruşturmasına yol açan Steele dosyasını ise Demokratların fonladığı ortaya çıkmıştı.

