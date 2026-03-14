Steam’de virüslü oyun alarmı: FBI devreye girdi

Valve’ın geçen yıl Steam’de yer alan bazı oyunlarda kötü amaçlı yazılım bulunduğunu açıklaması oyun dünyasında ciddi yankı uyandırmıştı. Şirket, söz konusu yapımları platformdan kaldırmış, risk altında olabilecek kullanıcılara da e-posta yoluyla ulaşmıştı. O olayın üzerinden yaklaşık bir yıl geçti, şimdi ise devreye FBI girdi. FBI’ın 11 Mart tarihli açıklamasına göre Seattle Şubesi, kötü amaçlı yazılım içeren Steam oyunlarını yükleyen olası mağdurları tespit etmeye çalışıyor. Kurum, tehdit aktörünün özellikle Mayıs 2024 ile Ocak 2026 arasında kullanıcıları hedef aldığını düşünüyor. İncelemelerde de birkaç oyun öne çıkmış durumda.

İNCELEMEYE ALINAN OYUNLAR BELLİ OLDU

Federal yetkililerin paylaştığı listeye göre etkilenen oyunlar arasında BlockBlasters, Chemia, Dashverse/DashFPS, Lampy, Lunara, PirateFi ve Tokenova yer alıyor. Çok geniş kitlelere ulaşmış yapımlar değiller belki ama bazı isimler teknoloji gündemini takip edenlere tanıdık gelebilir. Özellikle ücretsiz oynanabilen PirateFi, geçen yıl kötü amaçlı yazılım taşıdığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Bu yazılımın, kullanıcıların hesap kimlik bilgilerini ve başka verilerini çalmak için tasarlandığı belirtilmişti. Bir diğer dikkat çeken örnek ise 2D platform oyunu BlockBlasters oldu. 30 Temmuz 2025’te çıkan oyuna, 30 Ağustos’ta kripto para çekmeye yönelik bir bileşen eklendiği bildirildi. Oyunu indiren bir yayıncının 32.000 dolardan fazla para kaybettiği aktarılırken, BleepingComputer toplamda 261 Steam hesabından 150.000 dolar çalındığını paylaştı. Rakamlar az değil, açıkçası olayın boyutunu tek başına anlatıyor.

STEAM KULLANICILARA FBI BAĞLANTISINI DOĞRULADI

Steam de FBI soruşturmasına ilişkin kullanıcılara bir bilgilendirme mesajı gönderdi. Mesajda, FBI’dan geldiği belirtilen bağlantılı iletinin ve internet sitesinin gerçek olduğu doğrulandı. Steam’in kullanıcılarına gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı: “Bağlantılı mesajın ve web sitesinin gerçekten FBI'dan olduğunu doğrulayabiliyoruz. Eğer ‘DashFPS (2104960)’ adlı oyunla bir kötü amaçlı yazılım bulaştıysa, FBI sitesine girip ankete yanıt vermenizi öneririz.” Bu uyarı, soruşturmanın yalnızca teknik inceleme boyutunda kalmadığını, kullanıcıların doğrudan sürece dahil edilmek istendiğini de gösteriyor.

MAĞDURLARIN HAKLARI İÇİN KİMLİK TESPİTİ YAPILIYOR

FBI, yürüttüğü federal suç soruşturmalarında mağdurların kimliklerini belirlemenin yasal bir zorunluluk olduğunu vurguluyor. Çünkü bu kişilerin federal ve/veya eyalet yasaları kapsamında bazı hizmetlerden, tazminat süreçlerinden ve haklardan yararlanabilmesi buna bağlı. Steam’de bu oyunlardan birini indirip oynayan kullanıcılar, ilgili formu doldurarak başvuru yapabiliyor.

KÖTÜ AMAÇLI YAZILIM TESPİT EDİLEN OYUNLAR

BlockBlasters

Chemia

Dashverse

DashFPS

Lampy

Lunara

PirateFi

Tokenova