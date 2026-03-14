Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Steam’de virüslü oyun alarmı: FBI devreye girdi

Steam platformunda kötü amaçlı yazılım içeren bazı oyunların tespit edilmesinin ardından FBI soruşturma başlattı. Yetkililer, Mayıs 2024 ile Ocak 2026 arasında bu oyunları indirerek etkilenmiş olabilecek kullanıcıları bulmaya çalışıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
14.03.2026
saat ikonu 13:32
|
Valve’ın geçen yıl ’de yer alan bazı oyunlarda bulunduğunu açıklaması oyun dünyasında ciddi yankı uyandırmıştı. Şirket, söz konusu yapımları platformdan kaldırmış, risk altında olabilecek kullanıcılara da e-posta yoluyla ulaşmıştı. O olayın üzerinden yaklaşık bir yıl geçti, şimdi ise devreye girdi. FBI’ın 11 Mart tarihli açıklamasına göre Seattle Şubesi, kötü amaçlı yazılım içeren Steam oyunlarını yükleyen olası mağdurları tespit etmeye çalışıyor. Kurum, tehdit aktörünün özellikle Mayıs 2024 ile Ocak 2026 arasında kullanıcıları hedef aldığını düşünüyor. İncelemelerde de birkaç oyun öne çıkmış durumda.

İNCELEMEYE ALINAN OYUNLAR BELLİ OLDU

Federal yetkililerin paylaştığı listeye göre etkilenen oyunlar arasında BlockBlasters, Chemia, Dashverse/DashFPS, Lampy, Lunara, PirateFi ve Tokenova yer alıyor. Çok geniş kitlelere ulaşmış yapımlar değiller belki ama bazı isimler teknoloji gündemini takip edenlere tanıdık gelebilir. Özellikle ücretsiz oynanabilen PirateFi, geçen yıl kötü amaçlı yazılım taşıdığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Bu yazılımın, kullanıcıların hesap kimlik bilgilerini ve başka verilerini çalmak için tasarlandığı belirtilmişti. Bir diğer dikkat çeken örnek ise 2D platform oyunu BlockBlasters oldu. 30 Temmuz 2025’te çıkan oyuna, 30 Ağustos’ta kripto para çekmeye yönelik bir bileşen eklendiği bildirildi. Oyunu indiren bir yayıncının 32.000 dolardan fazla para kaybettiği aktarılırken, BleepingComputer toplamda 261 Steam hesabından 150.000 dolar çalındığını paylaştı. Rakamlar az değil, açıkçası olayın boyutunu tek başına anlatıyor.

STEAM KULLANICILARA FBI BAĞLANTISINI DOĞRULADI

Steam de FBI soruşturmasına ilişkin kullanıcılara bir bilgilendirme mesajı gönderdi. Mesajda, FBI’dan geldiği belirtilen bağlantılı iletinin ve internet sitesinin gerçek olduğu doğrulandı. Steam’in kullanıcılarına gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı: “Bağlantılı mesajın ve web sitesinin gerçekten FBI'dan olduğunu doğrulayabiliyoruz. Eğer ‘DashFPS (2104960)’ adlı oyunla bir kötü amaçlı yazılım bulaştıysa, FBI sitesine girip ankete yanıt vermenizi öneririz.” Bu uyarı, soruşturmanın yalnızca teknik inceleme boyutunda kalmadığını, kullanıcıların doğrudan sürece dahil edilmek istendiğini de gösteriyor.

MAĞDURLARIN HAKLARI İÇİN KİMLİK TESPİTİ YAPILIYOR

FBI, yürüttüğü federal suç soruşturmalarında mağdurların kimliklerini belirlemenin yasal bir zorunluluk olduğunu vurguluyor. Çünkü bu kişilerin federal ve/veya eyalet yasaları kapsamında bazı hizmetlerden, tazminat süreçlerinden ve haklardan yararlanabilmesi buna bağlı. Steam’de bu oyunlardan birini indirip oynayan kullanıcılar, ilgili formu doldurarak başvuru yapabiliyor.

KÖTÜ AMAÇLI YAZILIM TESPİT EDİLEN OYUNLAR

BlockBlasters

Chemia

Dashverse

DashFPS

Lampy

Lunara

PirateFi

Tokenova

ETİKETLER
#steam
#fbı
#siber suç
#kötü amaçlı yazılım
#Oyun Güvenliği
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.