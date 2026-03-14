Yaşam
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Bursa'da 7 yıl önce kaçırılan çocuk bulundu! Evden dışarı adımını bile attırmamışlar

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 2019 yılında kaybolan ve yedi yıldır her yerde aranan küçük çocuk, emniyetin kurduğu özel ekibin 300 saatlik kamera incelemesi ve titiz takibi sonucu sağ olarak bulundu. Bugün 8 yaşında olan çocuk devlet korumasına alınırken, olayın sorumlusu olan babaanne ve ev sahibi tutuklandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.03.2026
saat ikonu 12:52
|
GÜNCELLEME:
14.03.2026
saat ikonu 13:31

’da yedi yıldır çözülemeyen vakası, emniyetin titiz çalışmasıyla mutlu sonla noktalandı. 2019 yılında izi kaybedilen ve bugün 8 yaşında olan çocuk, kurulan özel ekip sayesinde sağ salim kurtarıldı.

HABERİN ÖZETİ

Bursa'da 7 yıldır kayıp olan 8 yaşındaki çocuk, emniyetin özel ekibinin titiz çalışmasıyla sağ salim kurtarıldı ve devlet korumasına alındı.
Bursa'da 2019'dan beri kayıp olan ve bugün 8 yaşında olan çocuk, 7 yıl sonra bulundu.
Emniyetin özel ekibi, 300 saati aşkın güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek çocuğun saklı tutulduğu evi tespit etti.
Düzenlenen operasyonla çocuk kurtarıldı ve emniyet işlemlerinin ardından devlet korumasına alındı.
Çocuğun babaannesi H.S. ve saklandığı evin sahibi R.M., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
7 YILLIK GİZEM: ALMANYA’DAN BURSA’YA UZANAN DRAM

Olayın geçmişi, 2019 yılına uzanıyor. Almanya vatandaşı olan R.S. (31), o dönem Mustafakemalpaşa’da erkek arkadaşı U.K. (33)’nin annesi H.S. (60)’nin evinde kalıyordu. 3 Ekim tarihinde çocuğunun kaybolduğunu belirterek şikayetçi olan annenin o dönemki tüm çabaları sonuçsuz kalmış, küçük çocuğun izine bir türlü rastlanamamıştı.

300 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Unutulmaya yüz tutan dosya, 2026 yılı Şubat ayında Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yeniden açıldı. Bursa İl Müdürlüğü bünyesindeki Gasp, Cinayet ve Kayıp Şahıslar Büro amirliklerinden seçilen uzman polislerle dev bir özel ekip kuruldu.

Ekiplerin yürüttüğü titiz çalışmada, şüpheli H.S.’nin her adımı adım adım izlendi ve bölgedeki 300 saati aşkın güvenlik kamerası görüntüsü saniye saniye analiz edildi. Yapılan çalışmalar meyvesini verdi ve çocuğun saklı tutulduğu ev tespit edildi.

KÜÇÜK ÇOCUK DEVLET KORUMASINDA, SORUMLULAR CEZAEVİNDE

Düzenlenen operasyonla, 7 yıldır hürriyetinden yoksun bırakılan ve bugün 8 yaşında olduğu belirtilen çocuk sağ olarak kurtarıldı. Küçük çocuk, emniyetteki işlemlerinin ardından derhal devlet koruması altına alındı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan çocuğun babaannesi H.S. ve çocuğun saklandığı evin sahibi R.M., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
2 kişinin can verdiği kaza kamerada! Çöp kamyonu böyle çarpmış
AÖL 2. dönem soruları ve cevap anahtarı 2026 odsgm.meb.gov.tr! MEB Açık lise soru ve cevapları açıklandı mı?
Bakan Uraloğlu açıkladı! 17 yılda 110 milyon yolcu YHT ile seyahat etti
ETİKETLER
#bursa
#emniyet
#kayıp çocuk
#Devlet Koruması
#Gasp Ve Cinayet
#Yaşam
