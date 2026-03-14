Bursa'da 7 yıl önce kaçırılan çocuk bulundu! Evden dışarı adımını bile attırmamışlar

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bursa’da yedi yıldır çözülemeyen kayıp çocuk vakası, emniyetin titiz çalışmasıyla mutlu sonla noktalandı. 2019 yılında izi kaybedilen ve bugün 8 yaşında olan çocuk, kurulan özel ekip sayesinde sağ salim kurtarıldı.
Olayın geçmişi, 2019 yılına uzanıyor. Almanya vatandaşı olan R.S. (31), o dönem Mustafakemalpaşa’da erkek arkadaşı U.K. (33)’nin annesi H.S. (60)’nin evinde kalıyordu. 3 Ekim tarihinde çocuğunun kaybolduğunu belirterek şikayetçi olan annenin o dönemki tüm çabaları sonuçsuz kalmış, küçük çocuğun izine bir türlü rastlanamamıştı.
Unutulmaya yüz tutan dosya, 2026 yılı Şubat ayında Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yeniden açıldı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Gasp, Cinayet ve Kayıp Şahıslar Büro amirliklerinden seçilen uzman polislerle dev bir özel ekip kuruldu.
Ekiplerin yürüttüğü titiz çalışmada, şüpheli H.S.’nin her adımı adım adım izlendi ve bölgedeki 300 saati aşkın güvenlik kamerası görüntüsü saniye saniye analiz edildi. Yapılan çalışmalar meyvesini verdi ve çocuğun saklı tutulduğu ev tespit edildi.
Düzenlenen operasyonla, 7 yıldır hürriyetinden yoksun bırakılan ve bugün 8 yaşında olduğu belirtilen çocuk sağ olarak kurtarıldı. Küçük çocuk, emniyetteki işlemlerinin ardından derhal devlet koruması altına alındı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan çocuğun babaannesi H.S. ve çocuğun saklandığı evin sahibi R.M., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.