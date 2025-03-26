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 | Sule Altinel

Rusya-Ukrayna anlaşmasında Zelenskiy'den 'Türkiye' talebi: Karadeniz'deki ateşkeste gözlemci olabilir

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Karadeniz’de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması için Rusya ile yapılan ateşkeste Türkiye’nin gözlemci olabileceğini açıkladı.

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Rusya-Ukrayna anlaşmasında Zelenskiy'den 'Türkiye' talebi: Karadeniz'deki ateşkeste gözlemci olabilir
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.03.2025
saat ikonu 01:51
|
GÜNCELLEME:
26.03.2025
saat ikonu 01:58

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Suudi Arabistan’da ABD heyetinin Rusya ve Ukrayna ile yaptığı ayrı ayrı görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi.

"RUSYA'NIN BU DÜZENLEMELERE UYACAĞINA GÜVENMİYORUM"

Zelensky, görüşmeler sonrası Karadeniz’de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması ve enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulması konusunda varılan anlaşmanın derhal yürürlüğe girdiğini belirterek, Rusya’nın anlaşmaları manipüle etmeye ve çarpıtmaya başladığını ifade etti.

Rusya'nın anlaşmaları ihlal etmesi durumunda ABD Başkanı Donald Trump'tan silah desteği ve Rusya'ya yaptırım talep edeceğini belirten Zelensky, "ABD tarafı, bu anlaşmaların kendi açıklamalarından sonra yürürlüğe girdiğini düşünüyor. Ancak Rusya'nın bu düzenlemelere uyacağına güvenmiyorum" dedi.

"YAPTIRIMLARIN VE POZİSYONUMUZUN ZAYIFLATILMASI ANLAMINA GELİYOR"

Zelensky, Ukrayna'nın anlaşmaları uygulamak için her şeyi yapacağını, ancak Rusya'nın saldırıları sürdürmesi halinde "güçlü bir yanıt" alacağını belirtti. Zelensky, görüşmeler sırasında ABD’li yetkililere enerji altyapısına yönelik saldırılara ilişkin anlaşma kapsamında hedef alınmaması gereken tesislerin bir listesini sunduklarını aktardı.

ABD’nin Rusya’nın tarım ve gübre ihracatı için küresel pazara erişimini yeniden sağlamaya yardım edeceğine dair maddeyi ABD tarafından Ukrayna’ya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya ekletmediklerini ifade eden Zelensky, "Bunun, yaptırımların ve pozisyonumuzun zayıflatılması anlamına geldiğine inanıyoruz" dedi.

TÜRKİYE, KARADENİZ’DEKİ ATEŞKESTE GÖZLEMCİ OLABİLİR

Zelensky, "ABD tarafı bu sürecin başarısız olmaması için pek çok detaya girmek istemedi. Ancak her durumda detayların cevaplarını anlamak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Karadeniz'de ateşkesi gözlemlemek için Türkiye'nin, enerji altyapısına ilişkin ateşkes için ise Orta Doğu ülkelerinin dahil olabileceğini belirten Zelensky, ancak bu konuların henüz bu ülkelerle görüşülmediğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Zelensky, ayrıca ABD'nin Ukrayna'ya değerli madenler konusunda genişletilmiş anlaşma taslağı sunduğunu açıklayarak, yeni taslağı henüz detaylı inceleme fırsatı bulamadığını ancak ABD'nin Ukrayna'nın nükleer enerji sektörüne daha fazla dahil olma önerisinin bu taslakta yer almadığını belirtti.

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