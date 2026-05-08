Dünya
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Rusya-Ukrayna geriliminde son durum! Geçici ateşkese rağmen saldırdılar

Rusya-Ukrayna arasında geçici ateşkes sonrası gerilim devam etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın geçici ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.

Orta Doğu’da gerilim devam ederken Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmalarda yeni aşama kaydedildi. Rusya ile Ukrayna arasında geçici ilan edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir , geçici ateşkese rağmen saldırıların sürdüğünü belirtti.

Rusya'nın 8-10 Mayıs tarihleri arasında ilan ettiği geçici ateşkese rağmen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna mevzilerine saldırılarının sürdüğünü ve 140'tan fazla saldırı kaydedildiğini belirtti.
Zelenskiy, Rusların cephe hattı ve yakınlarında 850 adet dronla saldırı gerçekleştirdiğini ve bunun ateşkes yönünde en ufak bir girişimde bile bulunmadıklarını gösterdiğini belirtti.
Ukrayna, cepheden yaklaşık 700 kilometre mesafede bulunan Rusya'nın Yaroslavl kentindeki bir petrol tesisine saldırı düzenlediğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Sovyet halkının Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki zaferinin 81. yıl dönümü dolayısıyla 8-10 Mayıs tarihleri arasında geçici ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu.
Rusya, Kiev yönetiminin 9 Mayıs'ı hedef alması durumunda Kiev merkezine yoğun füze saldırısı düzenleyeceği uyarısında bulunmuştu.
Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Sovyet halkının Büyük Vatanseverlik Savaşı’ndaki zaferinin 81. yıl dönümü dolayısıyla bugün itibarıyla 10 Mayıs’a kadar Rusya tarafından ilan edilen geçici ateşkese yönelik cephedeki gelişmeleri değerlendirdi.

MEVZİLERE SALDIRILAR SÜRÜYOR

Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğünü kaydeden Zelenskiy şu ifadeleri kullandı:

"Rus ordusu bu gece Ukrayna mevzilerine yönelik saldırılarına devam etti. (Sabah) Saat 07.00 itibarıyla cephedeki mevzilere 140'tan fazla saldırı kaydedildi."

Rusların ayrıca cephe hattı ve yakınlarında 850 adet dronla saldırı gerçekleştirdiğini belirten Zelenskiy, "Tüm bunlar, Rus tarafının cephede ateşkes yönünde en ufak bir girişimde bile bulunmadığını açıkça gösteriyor." yorumunu yaptı. Zelenskiy, Rus ordusunun saldırılarına karşılık vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ayrıca, cepheden yaklaşık 700 kilometre mesafede Rusya'nın Yaroslavl kentindeki bir petrol tesisine saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Rus ordusunun bu gece ülkeye 67 adet silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı yaptığı belirtildi.

Açıklamada, hava savunma kuvvetlerince 56 SİHA’nın imha edildiği, kalanlarının ise ülke genelinde 8 noktaya isabet ettiği belirtildi.

RUSYA, 8-10 MAYIS'TA GEÇİCİ ATEŞKES İLAN ETMİŞTİ

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatı doğrultusunda, Sovyet halkının Büyük Vatanseverlik Savaşı’ndaki zaferinin 81. yıl dönümü dolayısıyla 8 Mayıs’tan 10 Mayıs’a kadar geçici ateşkes ilan edildiği aktarılmıştı.

Açıklamada, Kiev yönetiminin Moskova’daki 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarını hedef almaya çalışması durumunda Rus ordusunun Kiev merkezine yönelik "yoğun füze saldırısı" düzenleyeceği uyarısında bulunulmuştu.

Bakanlık, Kiev’deki siviller ile yabancı diplomatik temsilcilik çalışanlarına "zamanında şehri terk etmeleri" çağrısı yapmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise Rusya'ya yönelik saldırı tehdidinde bulunarak, "Rusya'ya yakın bazı devletlerden, temsilcilerinin Moskova'da olacağına dair çağrılar alıyoruz. Bu, bugünlerde garip bir istektir. Bunu tavsiye etmiyoruz." demişti.

