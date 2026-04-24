Rusya’nın tutumu değişmedi: Putin yine 'soykırım' dedi

Rusya lideri Putin Ermenistan'ın sözde soykırımın etkinlerine yönelik mesaj gönderdi. Putin Ermenistan'ın öne sürdüğü "sözde soykırım" iddiasına yönelik yayınladığı mesajında yine "soykırım" ifadesine yer verdi.

"RUSYA'NIN TUTUMU DEĞİŞMEDİ" DEDİ "SOYKIRIM" İFADESİNİ KULLANDI

Putin, Ermeni halkına yönelik sözde 'soykırım'ın dini düşmanlığın körüklenmesinin, milliyetçiliğin ve yabancı düşmanlığının nelere yol açtığını açıkça gösterdiğini söyledi.

Putin, o yıllardaki zulüm ve baskıların birçok nesil için kapanmayan bir yara haline geldiğini iddia ederken yaşanan felaketin halkı birleştirdiğini söyledi.

Mesajda, Rusya’nın bu konudaki tutumunun her zaman değişmeden kaldığı ve daha Mayıs 1915’te Rusya, Birleşik Krallık ve Fransa’nın ortak deklarasyonunda Ermeni halkına yönelik şiddetin insanlığa ve medeniyete karşı bir suç olarak kınandığı, ayrıca 14 Nisan 1995 tarihli Rusya Devlet Duması açıklamasında da bu yaklaşımın yer aldığı ifade edildi.

Rusya Devlet Başkanı, Ermenilerin bundan sonra da ulusal kimliklerini, kültürlerini, dillerini, özgürlüklerini ve manevi değerlerini koruyacaklarına inandığını dile getirdi.

“Dost Ermeni halkına refah, huzur ve en iyi dileklerimi sunuyorum,” ifadeleri de mesajda yer aldı.