Ukrayna Dışişleri Bakanı duyurdu: Zelenskiy'nin Putin ile Türkiye'de görüşmesi için başvurduk

2022'den beri devam eden Rusya Ukrayna Savaşı'nı bitirebilecek hamle Ukrayna'dan geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, Zelenskiy ile Putin'in görüşmesi için Türkiye'ye başvurduklarını açıkladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye'de bir araya gelmeye hazır olduklarını belirterek böyle bir görüşmenin yapılabilmesi için Türkiye'ye başvurduklarını bildirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Ukrayna haber ajansı Ukrinform'a yaptığı konuşmasında, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026'daki temaslarını değerlendirdi.
Sybiha, Türkiye ile stratejik işbirliğinin olduğunu ve ticaret hacminin arttığını belirtti, 2025'te bir önceki yıla göre neredeyse yüzde 40'lık bir büyüme olduğunu söyledi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın da katılımıyla Zelenskiy ve Putin'in Türkiye'de bir araya gelmesini organize edebilmek için Türk tarafına başvurduklarını aktardı.
Sybiha, Ukrayna olarak savaşı bitirmek istediklerini ve bu konuda etkili önerileri olduğunu, Türkiye'nin rolünü umduklarını dile getirdi.
Sybiha, Putin'in şu anda saklandığını ancak Ukrayna Devlet Başkanı'nın böyle bir görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.
Sybiha, Ukrayna haber ajansı Ukrinform'a yaptığı konuşmasında, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu (ADF) 2026'daki temaslarını değerlendirdi.

ADF kapsamında birçok ikili görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Sybiha, "Savaş halindeki bir ülkenin bakanı olarak benim için bu, yeni ortaklıklar geliştirme ve kurma fırsatıdır. Çok taraflı platformlarda bu kadar çok görüşme talebi aldığımı hatırlamıyorum." ifadesini kullandı.

Sybiha, ülkesinin dünyanın ilgi merkezinde kalması için yoğun çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, ADF'nin bunun için önemli bir platform olduğuna işaret etti.

"TÜRKİYE İLE TİCARET HACMİ ARTIYOR"

Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkilere değinen Sybiha, iki ülke arasında stratejik işbirliğinin olduğunu dile getirdi.

Sybiha, Türkiye ile ilişkilere büyük önem verdiklerinin altını çizerek, "Türkiye, bir NATO ülkesidir. Türkiye, dünyanın en güçlü ordularından birine sahip. Şimdi ise Ukrayna da sadece Avrupa'da değil, dünyanın en güçlü ordularından birine sahip. Bütün bunlar, gerçekten yakın işbirliği için zemin oluşturuyor." diye konuştu.

İki ülke arasındaki ticari ilişkilere de işaret eden Sybiha, "Türkiye ile ticaret hacmi artıyor. 2025'te, bir önceki yıla göre neredeyse yüzde 40'lık bir büyüme var. Daha da geliştirmemiz gereken kullanılmamış bir potansiyelimiz olduğuna inanıyorum." dedi.

Sybiha, Türkiye ile karşılıklı fayda sağlayan ilişkilere sahip olduklarını belirterek, "Bölgedeki rolü ve ülkemizin giderek büyüyen rolü göz önüne alındığında, Türkiye ile ittifaklar kurulmasını destekliyorum. Tüm bunlar, Suriye'de olduğu gibi, Ukrayna-Türkiye-Suriye üçlü işbirliği formatı gibi yeni işbirliği biçimleri başlatmamıza olanak tanıyor." ifadelerini kullandı.

"ZELENSKİY'NİN TÜRKİYE'DE PUTİN İLE GÖRÜŞMESİ İÇİN HAZIRIZ"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, Türkiye'nin diplomaside benzeri olmayan ve son derece önemli başarılar elde etme imkanına sahip bir ülke olduğunu vurguladı.

Türkiye'de daha önce büyükelçi olarak görev yaptığını anımsatan Sybiha, "Çok büyük değer verdiğim Türk diplomasisinin hem resmi hem de perde arkasında nasıl çalıştığını biliyorum. Çok etkililer." değerlendirmesinde bulundu.

Sybiha, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılımıyla Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türkiye'de bir araya gelmesini organize edebilmek için Türk tarafına başvurduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye, Devlet Başkanı Zelenskiy ve Putin düzeyinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın da olası katılımıyla bir görüşme düzenleme ihtimalini değerlendirmesi için başvurduk. Bu görüşmeye hazırız. Tek sorun; Putin'in şu anda saklanmasıdır. Ukrayna Devlet Başkanı da böyle bir görüşmeye hazır. Bu savaşı bitirmek istiyoruz. Etkili önerilerimiz var. Barış sürecini hızlandırabilecek ve katkıda bulunabilecek Türkiye'nin rolünü umuyoruz."

