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 | Selahattin Demirel

Rusya-Ukrayna görüşmelerinde ne konuşuldu? Hakan Fidan'dan açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ile Ukrayna arasındaki İstanbul görüşmeleriyle ilgili açıklama yaptı. Tarafların ikinci turda ilk toplantıda üzerinde mutabık kaldıkları hususları bir adım daha ileriye taşıdıklarını ifade eden Fidan, iki ülkeye de Türkiye'ye duydukları güven için teşekkür etti.

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Rusya-Ukrayna görüşmelerinde ne konuşuldu? Hakan Fidan'dan açıklama
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.06.2025
saat ikonu 21:25
|
GÜNCELLEME:
02.06.2025
saat ikonu 21:25

Bugün İstanbul'da yapılan Rusya-Ukrayna görüşmeleri hakkında Bakan Fidan'dan açıklama geldi. Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmenin detayları hakkında bilgi vererek her iki ülkeye de teşekkür etti.

"BİR ADIM İLERİYE TAŞIDILAR"

Bakan Fidan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin ikinci turuna ev sahipliği yaptık. Yapıcı bir atmosferde cereyan eden görüşmelerde taraflar, ilk toplantıda üzerinde mutabık kaldıkları hususları bir adım ileriye taşıdılar. İnsani takas başlığında, yeni kategorilerde ve daha yüksek sayıda mübadele üzerinde anlaşmaya vardılar.

Taraflar, ateşkes ve barış konusundaki perspektiflerini yansıtan muhtıraları teati ettiler. Bu metinler üzerinde önümüzdeki günlerde teknik düzeyde çalışmaları başlatmayı uygun buldular. Toplantıda ayrıca liderler düzeyinde bir görüşme için zemin hazırlıklarının sürdürülmesinde mutabık kaldılar. Liderlerimizin ortak iradeleri doğrultusunda şekillenen müzakerelerde, savaşın neden olduğu kayıpları sonlandırmaya dönük tarafların sergiledikleri sonuç odaklı yaklaşım memnuniyet vericidir. Bu tarihi süreçte Türkiye’ye duydukları güven için her iki ülkeye tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Rusya-Ukrayna görüşmelerinde ne konuşuldu? Hakan Fidan'dan açıklama

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