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 | Ceyda Altun

Rusya, Ukrayna hava üssünü Hipersonik füzelerle vurdu

Rusya'nın dün gece Ukrayna'nın başkenti Kiev dahil farklı noktalarına gerçekleştirdiği hava saldırılarında 8 kişi yaralanırken, Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait bir üs de hipersonik Kinzhal füzeleriyle vuruldu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 11:51
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 14:26

'nın başkenti dün gece 'nın hava saldırılarının hedefi oldu. Yerel saatle 22:15'de Kiev Askeri İdaresi tarafından alarm durumuna geçirilen şehirde 22:30'da patlama sesleri duyuldu. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, 04.00 sıralarında da patlama seslerinin duyulmasıyla hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini söyledi.

Rusya, Ukrayna hava üssünü Hipersonik füzelerle vurdu

RUSYA'DA GECE BOYUNCA 9 PATLAMA SESİ DUYULDU

Kiev Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkachenko, gece boyunca süren saldırılarda 3 yaşında bir çocuk dahil 8 kişinin yaralandığını, 4'ünün hastaneye kaldırıldığını ve birinin durumunun ise ağır olduğunu söyledi. Kirovohrad Oblastı Valisi Andriy Raikovych ise Rusya'nın gece boyunca sürdürdüğü saldırılar sırasında Kropyvnytskyi kentinde en az 9 patlama sesinin duyulduğunu, acil durum hizmetlerinin çalışmalarının sürdüğünü ve duruma ilişkin detayların daha sonra paylaşılacağını aktardı.

Rusya, Ukrayna hava üssünü Hipersonik füzelerle vurdu

NATO ÜLKELERİNE AİT JETLERİN HAVALANDIĞI BELİRTİLDİ

Rusya, aynı zamanda Hmelnitski Oblastında bulunan ve Ukrayna'nın 7'nci Taktik Havacılık Tugayının yer aldığı hava üssüne ev sahipliği yapan Starokostyantyniv kentini de hipersonik Kinzhal füzeleri ile vurdu. Ukraynalı yetkililer henüz saldırılardaki hasar tablosuna ilişkin kapsamlı bir açıklama gerçekleştirmedi. Polonya'dan uçaklar havalandı. Polonya ordusundan yapılan açıklamada, Ukrayna'ya gerçekleştirilen saldırılar sonucu Polonya'ya ve diğer ülkelerine ait jetlerin önlem olarak havalandığı belirtildi.

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ETİKETLER
#nato
#hava saldırısı
#kiev
#Rusya
#Ukrayna
#Dünya
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