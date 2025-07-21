Rusya-Ukrayna müzakereleri yeniden İstanbul'da, tarih belli oldu

Ukrayna ve Rusya'dan gelen peş peşe müzakere açıklamalarının ardından Rus resmi haber ajansı TASS, ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere turunun İstanbul'da devam edeceğini yazdı. Müzakere tarihinin ise önümüzdeki hafta sonu olduğu belirtildi. Kaynağın, "Hafta sonundan bahsediyoruz, tarihler netleştiriliyor" dediği aktarıldı.

UKRAYNA'DAN MÜZAKERE TEKLİFİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov, Rus tarafına gelecek hafta yapılacak yeni bir görüşme teklif ettiğini bildirdi" ifadelerini kullanmıştı.

KREMLİN'DEN TEKLİFE CEVAP

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, müzakere sürecinin hızlanması gerektiğini söyleyerek önümüzdeki hafta için bir teklif yaptı. Bunun üzerine Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile bir barış anlaşmasını müzakere etmeye hazır olduğunu ancak Rusya'nın asıl amacının Ukrayna'daki hedeflerine ulaşmak olduğunu altını çizdi.