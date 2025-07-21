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 | Berrak Arıcan

Rusya-Ukrayna müzakereleri yeniden İstanbul'da, tarih belli oldu

Rus medyası, Ukrayna ve Moskova arasındaki bir sonraki müzakere turunun hafta sonu İstanbul'da gerçekleşebileceğini yazdı.

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Rusya-Ukrayna müzakereleri yeniden İstanbul'da, tarih belli oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 14:33
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 14:33

Ukrayna ve 'dan gelen peş peşe müzakere açıklamalarının ardından Rus resmi haber ajansı TASS, ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere turunun 'da devam edeceğini yazdı. Müzakere tarihinin ise önümüzdeki hafta sonu olduğu belirtildi. Kaynağın, "Hafta sonundan bahsediyoruz, tarihler netleştiriliyor" dediği aktarıldı.

Rusya-Ukrayna müzakereleri yeniden İstanbul'da, tarih belli oldu

UKRAYNA'DAN MÜZAKERE TEKLİFİ

Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov, Rus tarafına gelecek hafta yapılacak yeni bir görüşme teklif ettiğini bildirdi" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya-Ukrayna müzakereleri yeniden İstanbul'da, tarih belli oldu

KREMLİN'DEN TEKLİFE CEVAP

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, müzakere sürecinin hızlanması gerektiğini söyleyerek önümüzdeki hafta için bir teklif yaptı. Bunun üzerine Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile bir anlaşmasını müzakere etmeye hazır olduğunu ancak Rusya'nın asıl amacının Ukrayna'daki hedeflerine ulaşmak olduğunu altını çizdi.

Rusya-Ukrayna müzakereleri yeniden İstanbul'da, tarih belli oldu
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#savaş
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#İstanbul
#Rusya
#Ukrayna
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