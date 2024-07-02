Rusya-Ukrayna savaşında dikkat çeken İstanbul detayı: Çözüm yüzde 95 hazırdı

02 Temmuz 2024 08:47 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 09:01

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, İstanbul'da Ukrayna ile masaya oturdukları 2022 yılında anlaşmaya çok yakın olduklarını fakat Batı'nın engellediğini öne sürdü.

Birleşmiş Milletler binasında gazetecilerin sorularını cevaplayan Nebenzia, "Zelenskiy rejiminin sözde barış planının" esasen bir plan değil "şaka" olduğunu söyledi ve bu plan çerçevesinde düzenlenen konferansın da büyük bir başarısızlık olduğunu ifade etti.

''İSTANBUL'DA ANLAŞMA YÜZDE 95 HAZIRDI''

İstanbul'da 2022 yılında çözüme çok yakın olduklarını söyleyen Nebenzia, İstanbul görüşmelerinin ardından ''Batılı sponsorları Ukrayna'ya 'Rusya'yla savaşmaya devam et' dediler." ifadelerini kullandı.

Özellikle dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bu rolü üstlendiğini ve "Buça kışkırtması" yapıldığını kaydeden Nebenzia, "Anlaşma yüzde 95 hazırdı. Sonra Ukraynalılar müzakerelerden çekildi." dedi.

İSTANBUL'DA NELER OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arabuluculuk girişimlerinin neticesi olarak 29 Mart 2022'de İstanbul’da yapılan müzakereler sonucunda Ukrayna tarafı, Rus tarafına gelecekteki olası yazılı anlaşmanın ilkelerini teslim etmiş, anlaşmaya çok yaklaşılmıştı.

Rusya'nın Buça’da katliam yaptığına ilişkin iddialar ortaya çıktıktan sonra görüşmeler kesilmişti. 17 Mayıs’ta Ukrayna tarafı, ülkedeki durumun çok değiştiğini ve Rusya ile müzakereleri askıya aldıklarını duyurmuştu.