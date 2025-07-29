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 | Berrak Arıcan

Rusya, Ukrayna'da cezaevini vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya, Ukrayna'nın nükleer santral bölgesi Zaporijya'da bir ceza infaz kurumunu hedef aldı. Hava saldırısında 16 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi ise yaralandı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 10:10
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 10:10

Rusya ve arasındaki şiddetli çatışmalarla devam ediyor. Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı İvan Fedorov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun gece saatlerinde bölgeye FAB tipi bombalarla saldırı düzenlediğini belirtti.

Rusların bölgeye 8 kez saldırı düzenlediğini aktaran Fedorov, saldırıda bir ceza infaz kurumunun da hedef alındığını aktardı.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Fedorov, şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca bir ıslahevi de vuruldu. 16 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. Yaralılara gerekli tüm tıbbi yardım sağlanıyor. Kurum binası yıkıldı."

Rusya, Ukrayna'da cezaevini vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

FAB TİPİ BOMBALARLA SALDIRI

Öte yandan, Ukrayna'nın Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Sergiy Lisak da aynı hesaptan yaptığı açıklamada, Rus ordusunun gece Kamyanske şehrine FAB tipi bombalarla saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Lisak, saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını, bir hastane binasının da hasar gördüğünü kaydetti.

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ETİKETLER
#savaş
#dnipropetrovsk
#zaporijya
#Rusya
#Ukrayna
#Fab Bombaları
#Şiddetli Çatışmalar
#Dünya
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