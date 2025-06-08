Rusya Ukrayna'da hız kesmiyor: Birlikler Donetsk'in idari sınırında, ilerleme sürüyor

Rusya ve Ukrayna savaşı barış görüşmelerine rağmen şiddetli çatışmalarla devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Donbas’ta Rus ordusunun Donetsk’in batıdaki idari sınırına ulaştığını, Dnipropetrovsk bölgesi topraklarına yöneldiğini duyurdu.
Barış görüşmelerinden ateşkes çıkmadı. Rusya ve Ukrayna savaşı şiddetli çatışmalarla devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Donbas’ta Rus ordusunun Donetsk’in batıdaki idari sınırına ulaştığını, Dnipropetrovsk bölgesi topraklarına yöneldiğini duyurdu.
Bakanlıktan Rus ordusunun Ukrayna’daki eylemlerine ilişkin yapılan açıklamada, Güney askeri birliklerinin Donetsk’teki Zarya yerleşim birimini kontrol altına aldığı belirtildi.
Açıklamada, “Merkez kuvvetler grubunun 90. Tank Tümeni’ne bağlı birlikler Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin batı sınırına ulaştı ve Dnipropetrovsk bölgesi topraklarında taarruz geliştirmeye devam ediyor.” ifadelerine yer verildi.