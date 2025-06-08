Rusya Ukrayna'da hız kesmiyor: Birlikler Donetsk'in idari sınırında, ilerleme sürüyor

Rusya ve Ukrayna savaşı barış görüşmelerine rağmen şiddetli çatışmalarla devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Donbas’ta Rus ordusunun Donetsk’in batıdaki idari sınırına ulaştığını, Dnipropetrovsk bölgesi topraklarına yöneldiğini duyurdu.