Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Rusya, Ukrayna'da ilerlemeye devam ediyor! Donetsk'te bir yerleşim birimi daha ele geçirildi

Rusya'nın "Özel Askeri Operasyon" adı altında Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan kanlı savaş tüm hızıyla devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'ya ait Donetsk bölgesindeki Markovo yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Rusya, Ukrayna'da ilerlemeye devam ediyor! Donetsk'te bir yerleşim birimi daha ele geçirildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.09.2025
saat ikonu 17:24
|
GÜNCELLEME:
05.09.2025
saat ikonu 17:24

, Şubat 2022'de "Özel Askeri Operasyon" isimli saldırısıyla 'da başlattı. Yıllardır kanlı anlara sahne olan savaş devam ediyor. İki ülke zaman zaman barış masasına otursa da bir anlaşmaya varılamıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

'ta bazı önemli yerlerin ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "Güney askeri birlikleri aktif ve kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Markovo yerleşim birimini kurtardı." ifadelerine yer verildi.

Rusya, Ukrayna'da ilerlemeye devam ediyor! Donetsk'te bir yerleşim birimi daha ele geçirildi

"STRATEJİK NOKTALAR YOK EDİLDİ"

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 30 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde Ukrayna'daki hedeflere yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verilen açıklamada, bu süre içerisinde yüksek hassasiyetli silahlar ve silahlı insansız hava araçlarıyla büyük çaplı dört grup saldırısı gerçekleştirildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Saldırılar sonucunda Ukrayna askeri sanayi işletmeleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için kullanılan yakıt, ulaşım ve liman altyapı tesisleri, askeri havaalanları, uzun menzilli insansız hava araçları için üretim atölyeleri ve depolama tesisleri, cephanelikler ve Ukrayna silahlı birliklerinin, nasyonalistlerin ve yabancı paralı savaşçıların geçici konuşlanma noktaları imha edildi." denildi.

Ayrıca açıklamada, Ukrayna'daki ABD yapımı çok namlulu roketatar sisteminin bir fırlatıcısı ve uçaksavar füze sisteminin bir fırlatıcısının imha edildiği vurgulandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump tehditlerinin ardından Rusya-Ukrayna barışı için daha iyimser
Ukrayna: Rusya'nın İHA saldırısı Odesa'da elektrik kesintilerine neden oldu
ETİKETLER
#ukrayna
#rusya
#savaş
#hımars
#donbas
#patriot
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.