Rusya, Ukrayna'da sivilleri hedef almaya devam ediyor: Füze ve İHA'larla saldırı

23 Ocak 2025 10:56 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 11:04

Rusya, Ukrayna'nın Zaporijya şehrini füzelerle ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldı. Saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Rusya, Ukrayna'nın Zaporijya şehrine insansız hava araçları ve füzelerle saldırdı. Zaporijya Bölge Valisi Ivan Fedorov yaptığı açıklamada, füze saldırısında 47 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin ise yaralandığını söyledi.

Yaralılar arasında 2 aylık bir bebeğin de bulunduğunu kaydeden Fedorov, apartmanların saldırıda hasar gördüğünü ifade etti.

Gece boyunca düzenlenen hava saldırıları nedeniyle 20 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığını, 17 bin kişiye ısınma hizmeti verilemediğini belirten Fedorov, bir enerji tesisinin kullanılamaz hale geldiğini söyledi.