Rusya Ukrayna'da sivilleri katletti: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya, Ukrayna'nın Marhanets şehrinde sivil katliamı yaptı. Otobüsteki siviller, insansız hava aracı (İHA) ile hedef alındı. Saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi ise yaralandı.