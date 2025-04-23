Rusya Ukrayna'da sivilleri katletti: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İstanbul
Rusya, Ukrayna'nın Marhanets şehrinde sivil katliamı yaptı. Otobüsteki siviller, insansız hava aracı (İHA) ile hedef alındı. Saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi ise yaralandı.
Rusya, Ukrayna'da yerleşim yerlerine saldırılarını sürdürüyor. Dnipropetrovsk Bölge Valisi Serhiy Lysak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın katliamını anlattı.
Lysak, Marhanets kentine kamikaze İHA ile saldırı gerçekleştirdiğini, İHA'nın şirket çalışanlarını taşıyan bir otobüse isabet ettiğini belirtti.
Vali Lysak, saldırı sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin yaralandığını aktardı.