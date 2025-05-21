Rusya, Ukrayna'nın askeri kampını havaya uçurdu! Çok sayıda asker hayatını kaybetti

Rus ordusu, Ukrayna topraklarında yaptığı keşif sırasında Ukrayna'ya ait askeri eğitim merkezi tespit etti. Balistik füzelerle vurulan kampta çok sayıda asker hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın Sumy bölgesindeki Şostka civarında keşif yapan Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 1. Özel Kuvvetler Tugayı'na ait olan bir eğitim merkezi tespit etti.

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, askeri eğitim kampının kısa menzilli "İskender" balistik füzeleriyle vurulduğu, saldırı sonucu 20 eğitmen dahil 70 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği ve bir mühimmat deposu ile 10 askeri teçhizatın imha edildiği belirtildi.

KOMUTAN GÖREVDEN ALINDI

Ukrayna Ulusal Muhafızları tarafından yapılan açıklamada ise Rusya'nın füze saldırısında 6 askerin öldüğü, 10'dan fazla asker yaralandığı ifade edildi. Birlikte sorumlu komutanın görevden alındığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Rusya'nın Ukrayna'nın Sumy bölgesinde "güvenlik bölgesi" kurmaya çalıştığı belirtiliyor.