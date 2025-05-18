Ukrayna-Rusya savaşının gerçek yüzü! Cephedeki asker arkadaşını böyle kurtardı

Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna cephesinde savaşan Avustralyalı bir askerin, yoğun drone ateşi altında hayatını riske atarak arkadaşını kurtarmaya çalıştığı sıra dışı anlar kameraya yansıdı.

DailyMail'in haberine göre, yabancı gönüllülerden oluşan Ukrayna Uluslararası Lejyonu, geçen yıl siperlerde Rus insansız hava araçları tarafından saldırıya uğrayan ve korkunç bir olay yaşayan 'Dave' adlı Avustralyalı askerin GoPro görüntülerini yayınladı.