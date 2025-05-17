Rusya'nın ateşkes şartı ortaya çıktı!

İstanbul’da gerçekleşen ateşkes müzakereleriyle ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. İsmi açıklanmayan bir Ukraynalı kaynağa göre, Rus heyeti ateşkes için ciddi ve tartışmalı bir koşul öne sürdü. Kaynak, bu talebin daha önceki barış planlarını da geride bıraktığını savundu.

İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakerelerine dair dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. İsmi açıklanmayan bir Ukraynalı kaynağa göre, Rus heyeti ateşkesin sağlanması için Ukrayna ordusunun bu şartları yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

"4 BÖLGEDEN UKRAYNA ÇEKİLSİN" TALEBİ

Ukraynalı bir kaynak, Rus heyetinin müzakerelerde ateşkesin gerçekleşmesi için Ukrayna ordusunun Donetsk, Zaporijya, Herson ve Luhansk bölgelerinden çekilmesini şart koştuğunu iddia etti. Kaynak, "Rus heyeti, ateşkesin ancak bu çekilmeden sonra gerçekleşeceğini belirtti" ifadelerini kullanırken, taleplerin, geçtiğimiz ay ABD'nin Moskova ile yaptığı istişareler sonrasında önerdiği taslak barış anlaşmasının ötesine geçtiğini belirtti.

Kaynak, Rus tarafının bu taleplerinin geçtiğimiz ay ABD'nin Moskova ile gerçekleştirdiği istişarelerin ardından önerilen taslak barış planının da ötesine geçtiğini ileri sürdü. "Ateşkes ancak bu geri çekilmenin ardından mümkün olur" sözleriyle Rus heyetinin yaklaşımını aktardı.

"MÜZAKERELER KAPALI KAPILAR ARDINDA OLMALI" VURGUSU

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Ukrayna tarafının açıklamalarına ilişkin soruları cevapsız bırakırken, müzakerelerin "tamamen kapalı kapılar ardında" yürütülmesi gerektiğini söyledi. Peskov, bir sonraki adımın esir takasının gerçekleştirilmesi ve taraflar arasında daha fazla çalışma yapılması olacağını kaydetti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinin mümkün olduğunu bildiren Peskov, bunun için "belirli anlaşmalara" varılması gerektiğini, fakat bu anlaşmaların ne olduğunu açıklamayacağını ifade etti.