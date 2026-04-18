Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırıları düzenlediği belirtildi.

HABERİN ÖZETİ Rusya: Ukrayna'ya ait 258 İHA'yı bölgelerimiz üzerinde etkisiz hale getirdik Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Rus topraklarına düzenlediği İHA saldırılarında 258 İHA'nın hava savunma sistemlerince imha edildiğini ve bazı bölgelerde yangınlar çıktığını bildirdi. Dün 20.00'den bugün 08.00'e kadar toplam 258 İHA'nın vurulduğu belirtildi. İHA'lar çeşitli bölgeler ile Azak Denizi ve Karadeniz üzerinde düşürüldü. Leningrad Bölgesi'nde 27 İHA vuruldu, Vısotsk limanında yangın çıktı ancak can kaybı yaşanmadı. Samara Bölgesi'nde İHA'lar Novokuybışevsk ve Sızran kentlerindeki sanayi işletmelerine isabet etti, can kaybı olmadığı belirtildi. Krasnodar bölgesinde Tihoretsk şehrindeki petrol rafinerisinde ve Tuapse kentindeki limanda yangın çıktı.

Yerel saatle dün 20.00'den bugün 08.00'e kadar 258 İHA'nın hava savunma sistemlerince vurulduğu kaydedilen açıklamada, İHA'ların çeşitli bölgeler ile Azak Denizi ve Karadeniz üzerinde düşürüldüğü ifade edildi.

- Leningrad bölgesinde 27 İHA vuruldu

Rusya'nın Leningrad Bölge Valisi Aleksandr Drozdenko, ülkesinde geliştirilen ulusal mesajlaşma uygulaması MAX hesabından yaptığı paylaşımda, bölgede 27 İHA'nın yok edildiğini belirtti.

İHA saldırısı sonucu bölgedeki Vısotsk limanında yangın çıktığını ve söndürüldüğünü kaydeden Drozdenko, can kaybı ve yaralıların olmadığını aktardı.

Samara Bölge Valisi Vyaçeslav Fedorişçev de MAX üzerinden yaptığı açıklamada, İHA'ların Novokuybışevsk ve Sızran kentindeki sanayi işletmelerine isabet ettiğini belirtti.

Olay yerinde ilgili servis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Fedorişçev, ilk belirlemelere göre olayda can kaybının olmadığını ifade etti.

Krasnodar bölgesinin operasyonel merkezinden yapılan açıklamada ise Tihoretsk şehrindeki petrol rafinerisinde ve Tuapse kentindeki limanda yangın çıktığını bildirildi.