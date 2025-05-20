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 | Berrak Arıcan

Rusya, Ukrayna'yı ABD lideri Donald Trump'a şikayet etti

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesinin ardından Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov açıklamalarda bulundu. Uşakov, Ukrayna'nın, Rusya'nın ateşkes ilanına rağmen birçok tehdit oluşturduğunu, Putin'in bu durumu Trump'a ilettiğini anlattı.

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Rusya, Ukrayna'yı ABD lideri Donald Trump'a şikayet etti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.05.2025
saat ikonu 16:42
|
GÜNCELLEME:
20.05.2025
saat ikonu 16:42

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'a Ukrayna'nın, 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katılanları doğrudan tehdit ettiğini söylediğini belirtti. Putin ile Trump'ın 2. Dünya Savaşı'nı ele aldıklarını bildiren Uşakov, şunları kaydetti:

"İki lider, ülkelerimizin 2. Dünya Savaşı'nda müttefik oldukları ve Nazi Almanyası ile militarist Japonya hakkında uzun uzun konuştu.

Trump, bu askeri kardeşliği unutmadığını, ülkelerimizin bugün oluşan tuhaf koşullardan dolayı bir arada olmayıp, birbirlerinden uzak olduklarını üzülerek dile getirdi. Trump, 2. Dünya Savaşı'nda elde edilen zafer için (Rusların) bedel ödediğini, bu konuda Amerikalıların bile kendisine inanmadıklarını, ancak Rusların 2. Dünya Savaşı'nda en fazla can kaybı veren ülke olduğunu söyledi."

Rusya, Ukrayna'yı ABD lideri Donald Trump'a şikayet etti

Uşakov, Trump ile Putin'in bu bağlamda 2. Dünya Savaşı'nda Amerikalı komutanı Douglas MacArthur'un yaptıklarını ve militarizmin yeniden canlanmasının tehlikeli olduğu yönündeki sözlerini ele aldığını aktardı.

UKRAYNA'YI TRUMP'A ŞİKAYET ETTİ

Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'ndaki zaferin 80. yıl dönümünde Ukrayna'da geçici ateşkes ilan ettiğini anımsatan Uşakov, şöyle devam etti:

"Putin, Trump'a Ukrayna'nın, 9 Mayıs Zafer Günü vesilesiyle düzenlenen etkinliklere katılanları doğrudan tehdit ettiğini söyledi. Görüşmede, bunu yapanların Nazilerin işlediği suçları haklı çıkaran ve militarist görüşleri teşvik edenlerin olduğu vurgulandı. Putin, Ukrayna'nın 6 Mayıs'ı 7 Mayıs'a bağlayan gece Rusya topraklarına 524 İHA ve Storm Shadow füzelerini fırlattığını anlattı. Bunların neredeyse tamamı vuruldu. Ayrıca başkent Moskova'da Kremlin Sarayı civarında ve Kızıl Meydan'da terör tehditleri ortadan kaldırıldı."

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