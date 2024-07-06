Rusya Ukrayna’yı vurmaya devam ediyor! 5 yerleşim yerini daha ele geçirdiler: Çok sayıda ölü var!

06 Temmuz 2024 00:24 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 00:26

Rusya, Ukrayna'nın doğusuna saldırdı. Donetsk bölgesinde yer alan Selydove şehrinde2 güdümlü füzeyle düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, en az 8 kişi de yaralandı. Donetsk Bölgesi Valisi Vadym Filashkin yaptığı açıklamada, “Donetsk bölgesinde tüm kasabalar ve köyler her zaman düşman saldırılarının tehdidi altındadır” dedi. Filashkin saldırıda 15 özel konut ile 21 araç, 4 dükkan ve 1 sanayi tesisinin hasar gördüğünü aktardı.

VOLNOVAKHA'DA 1 ÖLÜ

Filashkin ayrıca, Rusların Donetsk bölgesindeki Volnovakha kentinde yer alan Komar köyüne 3 güdümlü bomba ile saldırdığını ve 1 kişinin ölümüne, 20 kişinin ise yaralanmasına neden olduğunu bildirdi. Filashkin saldırıda, 13 özel konut ile 4 dükkan, 2 apartman, 2 altyapı tesisi ve 1 idari binanın hasar gördüğünü açıkladı.

5 YERLEŞİM YERİNİ DAHA ELE GEÇİRDİLER

Rusya Savunma Bakanlığı, son 1 haftada Ukrayna'da 1'i Harkiv, 4'ü Donetsk bölgesinde olmak üzere 5 yerleşim biriminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun 29 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine dair bilgi yer aldı.

Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile 23 saldırı düzenlendiği kaydedilen açıklamada, bu saldırılarda havaalanları, elektrik unsurları, yakıt depoları, insansız hava ve deniz araçlarının üretim atölyeleri ile füze saklama yerlerinin vurulduğu aktarıldı. Rus ordusunun cephe hattında pozisyonlarını iyileştirdiği ifade edilen açıklamada, son1 haftada Harkiv bölgesinde 1, Donetsk bölgesinde de 4 yerleşim biriminin ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna'ya ait 2 savaş uçağının Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu aktarılırken, "Ayrıca, havaalanlarında bulunan 5 adet 'Su-27' tipi uçak ve 1 'Mi-24' tipi helikopter imha edildi, 2 adet 'Su-27' tipi uçak da hasar gördü." ifadesine yer verildi.