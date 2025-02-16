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 | Berrak Arican

Rusya ve ABD ilişkilerinde yeni dönem: Anlaşmaya vardılar, yeni sayfa açıldı

Donald Trump ABD'de başkanlık koltuğuna oturdu ve Rusya ile ABD arasında yeni bir sayfa açıldı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio telefonda görüştü. İki bakanın, ''ikili ilişkilerdeki sorunları çözmek amacıyla iletişimi sürdürme konusunda" anlaştığı açıklandı.

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Rusya ve ABD ilişkilerinde yeni dönem: Anlaşmaya vardılar, yeni sayfa açıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.02.2025
saat ikonu 11:30
|
GÜNCELLEME:
16.02.2025
saat ikonu 11:30

ABD'de 20 Ocak'ta Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturması kartların yeniden dağıtılmasına neden oldu. ABD ve Rusya arasındaki gergin ilişkilerde gevşemeler oldu. Rusya, geçtiğimiz günlerde 'iyilik göstergesi' olarak Moskova'da 4 yıldır tutuklu ABD'li öğretmeni ülkesine teslim etti ve iki ülke arasında yeni bir sayfaya ilk cümleler yazıldı. Son olarak ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio telefonda görüştü.

DİYALOG KURULDU, İLETİŞİM SÜRECEK

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, iki bakan Ukrayna'daki durumu ve önceki ABD yönetimi tarafından koyulan "tek taraflı engellerin" kaldırılmasını görüştü. Açıklamada, önceki yönetimden miras kalan, karşılıklı faydalı ticaret, ekonomik ve yatırım iş birliğine yönelik tek taraflı engellerin kaldırılması adına "ikili ilişkilerdeki sorunları çözmek amacıyla iletişimi sürdürme konusunda" anlaştıkları belirtildi.

TRUMP'IN KARARLILIĞINA VURGU!

Lavrov ve Rubio'nun "Ukrayna çevresindeki çözüm, Filistin'deki durum ve genel olarak Orta Doğu'daki gelişmeler de dahil olmak üzere acil uluslararası konularda karşılıklı etkileşimde bulunmaya yönelik istekliliklerini ifade ettikleri" aktarılan açıklamada, "Lavrov ve Rubio, başkanlar tarafından belirlenen atmosfer doğrultusunda karşılıklı saygıya dayalı devletler arası diyalogun yeniden kurulması için çalışmaya karar verdiler" ifadeleri kullanıldı.

Bakanların ABD'deki "Rus diplomatik misyonlarının işleyiş şartlarını hızlı bir şekilde iyileştirme" konusunda da görüşme yaptıkları belirtilen açıklamada, uzmanların yakında bir araya gelerek, Rus ve ABD misyonlarının yurt dışındaki çalışmalarına yönelik engelleri karşılıklı olarak kaldırmak için somut adımlar üzerinde anlaşacakları aktarıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise, Rubio'nun telefonda, Trump'ın Ukrayna'daki çatışmaya son verme konusundaki kararlılığını yinelediğini bildirdi. Açıklamada, "Bunun yanı sıra, diğer bir dizi ikili konuda potansiyel olarak birlikte çalışma fırsatını da görüştüler" denildi.

Sıkça Sorulan Sorular

Rusya-Ukrayna görüşmeleri için ilk adres neresi?
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, Rusya-Ukrayna görüşmeleri için Suudi Arabistan'a gitmek üzere hazırlandıkları belirtildi.
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