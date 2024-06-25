Rusya ve Ukrayna arasında esir takası! 

25 Haziran 2024 23:33 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 23:37

Son dakika! UCM'den Rusya için yeni karar: Şoygu ve Gerasimov için tutuklama emri!

Son dakika! UCM'den Rusya için yeni karar: Şoygu ve Gerasimov için tutuklama emri!

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar sürerken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arabuluculuğunda iki ülke arasında yeni esir değişimi gerçekleştirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna tarafından esir alınan 90 Rus askerinin geri alındığı belirtilerek, "Yapılan müzakereler sonucunda hayati tehlike altında bulunan 90 Rus askeri personeli, Kiev rejiminin kontrol ettiği topraklardan geri alındı.

Buna karşılık olarak 90 Ukraynalı savaş esiri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi" ifadesi kullanıldı.

UKRAYNA LİDERİNDEN BAE'YE TEŞEKKÜR

Açıklamada, geri alınan Rus askerlerinin naklinden sonra tedavi ve rehabilitasyon süreçlerine de başlanıldığı ifade edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise yaptığı açıklamada, “Bugün Rus esareti altındaki 90 insanımız daha evlerine döndü" diyerek, arabuluculuk görevini üstlenen BAE'ye teşekkür etti.