Son dakika! UCM'den Rusya için yeni karar: Şoygu ve Gerasimov için tutuklama emri!

25 Haziran 2024 14:08 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 14:43

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), eski Rusya Savunma Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov hakkında tutuklama emri çıkardı.

Mahkeme Salı günü, ikilinin iki savaş suçundan sorumlu oldukları iddiaını emre iliştirdi. Emirde sivillere saldırı emri vermek ve sivillere aşırı zarar vermek veya sivillere zarar vermek ve ayrıca insanlığa karşı suç işlemekle suçlamalarına yer verildi.

PUTİN VE BELOVA DA SUÇLANMIŞTI

UCM, isnat edilen suçların Ekim 2022 ile en az Mart 2023 arasında Rusya tarafından Ukrayna genelinde gerçekleştirilen "elektrik santrali ve trafo merkezlerine yönelik çok sayıdaki saldırı" ile ilgili olduğu bilgisine de yer verdi.

UCM, daha önce Ukraynalı çocukları Rusya'ya sınır dışı etme planı nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus yetkili Maria Lvova-Belova hakkında da tutuklama emri çıkarmıştı. Böylece tutuklama emriyle savaş suçlarından aranan üst düzey Rus yetkili sayısı 4'e çıktı.