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 | Berrak Arican

Rusya ve Ukrayna barışa bir adım daha yaklaştı: 22 somut eylem planı üzerinde mutabık kalındı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinin sonucunda Kiev tarafıyla 22 somut eylem planı üzerinde mutabık kaldıklarını bildirdi.

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Rusya ve Ukrayna barışa bir adım daha yaklaştı: 22 somut eylem planı üzerinde mutabık kalındı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.04.2025
saat ikonu 12:48
|
GÜNCELLEME:
30.04.2025
saat ikonu 12:48

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Rusya-Ukrayna arasındaki barış müzakerelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkeleri ile ABD ve Ukrayna temsilcilerinin geçen hafta Londra'da, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik yaptıkları görüşmelere değinen Kellogg, "Ukraynalılarla yaptığımız çok samimi ve zorlu görüşmelerin ardından çok çok iyi bir konumda olduğumuzu düşündüğümüz 22 adet somut eylem planı üzerinde (Ukrayna ile) anlaştık." dedi.

Rusya ve Ukrayna barışa bir adım daha yaklaştı: 22 somut eylem planı üzerinde mutabık kalındı

''ARTIK SIRA RUSYA'DA''

Kellogg, Ukrayna'nın bu eylem planından "tam anlamıyla tatmin olmadığını" vurgulayarak bunun normal olduğunu ancak müzakereler konusunda "yine de oldukça iyi bir konumda olduklarını" belirtti.

Ukrayna tarafıyla büyük ölçüde mutabakat sağlandığını belirten Kellogg, "Artık sıra Rusya'da. Bu, askeri anlamda son 100 metreye benzer. En zor aşamadayız ama hedefe çok yakınız." ifadelerini kullandı.

''PUTİN SADECE ZAFER GÜNÜ İÇİN SESSİZLİK İSTEDİ''

Kellogg, Rusya'nın 7 Mayıs'ı 8 Mayıs'a bağlayan gece başlayıp 10 Mayıs'ı 11 Mayıs'a bağlayan geceye kadar ilan ettiği ateşkesini "absürt" şeklinde niteleyerek Trump'ın isteğinin kalıcı ve kapsamlı bir ateşkes anlaşması olduğunu vurguladı.

Kellogg, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Trump'ın, ateşkes konusunda aynı çizgide buluştuğunu ifade ederek "Putin'in 9 Mayıs'taki askeri geçit töreni için geçici bir sessizlik talep etmesi, sadece manipülasyondur. Bu oyuna kimse gelmemeli." dedi.

Rusya ve Ukrayna barışa bir adım daha yaklaştı: 22 somut eylem planı üzerinde mutabık kalındı

''UKRAYNA GÜÇLÜ BİR SAVUNMA YÜRÜTÜYOR''

Rusya'nın henüz savaşta kazanan taraf olmadığına vurgu yapan Kellogg, "Rusya, son 1,5 yıldır önemli bir ilerleme kaydetmedi." diye konuştu. Kellogg, Rusya'nın savaşı kazandığı yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını dile getirerek şu değerlendirmede bulundu:

"Kiev hala düşmedi, Dinyester'in batısına geçemediler, Odessa hala Ukrayna'nın elinde. Rusya ciddi kayıplar verdi ancak büyük bir ilerleme sağlayamadı. Ukrayna ise kendi topraklarında güçlü bir savunma yürütüyor."

Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya desteğini artırdığına dikkati çeken Kellogg, İngiltere ve Fransa liderliğinde, ABD askerlerini içermeyen yeni bir "direnç gücü" kurulacağının planlandığını aktararak "Bu, Avrupa'nın kararlılığını ve Ukrayna'nın yanındaki duruşunu gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

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ETİKETLER
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#Ukrayna-Rusya Savaşı
#Keith Kellogg
#Barış Müzakereleri
#E3 Ülkeleri
#Dünya
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