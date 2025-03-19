Rusya ve Ukrayna Savaşı'nın seyrini Putin'in istekleri belirleyecek! İşte olmazsa olmazları

ABD Başkanı Donald Trump'ın 30 günlük ateşkes önerisi Rusya ve Ukrayna tarafından kabul edildi. Bu süreçte savaşın sonlanması için çabalar harcanacakken ABD medyasından Washington Post, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in neler isteyeceklerini sıraladı.

Rusya ve Ukrayna arasında 30 günlük geçici ateşkes devreye girdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rus lider Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından gelen ateşkes kararının Rusya'yı daha uzun ateşkeslere alıştırabileceği belirtildi. ABD medyasından Washington Post, Rus lider Putin'in olmazsa olmazlarını yazdı. Putin'in işgal ettiği Ukrayna topraklarından vazgeçmeyeceğini, Kremlin'in de "Kırım, Sivastopol, Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk, Luhansk... bunlar Rusya'nın bölgeleri. Bunlar anayasada yazılıdır. Bu verili bir gerçektir" dediği hatırlatıldı.

''UKRAYNA NATO'YA ASLA KATILMAYACAK''

Rusya'nın şartları arasında Ukrayna'nın askerden arındırılması da yer alıyor. NATO'ya katılmaktan ise Ukrayna'nın tamamen ve kesin olarak vazgeçmesi bekleniyor. Putin 2024 ulusa sesleniş konuşmasında NATO güçlerinin Ukrayna'ya konuşlandırılması halinde “trajik sonuçlar” doğacağı uyarısında bulundu. Ayrıca Rusya'ya saldırması halinde Batı'yı misilleme saldırılarıyla tehdit etti. “Tüm bunlar gerçekten de nükleer silahların kullanılacağı ve medeniyetin yok olacağı bir çatışmayı tehdit ediyor” dedi. Bunu anlamıyorlar mı?” dedi.

Savaş sırasında Rusya, NATO'nun Rusya'ya karşı mücadelesinde Kiev'i desteklemesi nedeniyle kendisini “kolektif Batı”ya karşı varoluşsal bir savaş veriyor olarak tanımladı.

''BARIŞ GÜCÜ KABUL EDİLEMEZ''

Kremlin, Ukrayna'da yabancı barış gücü olmasını da reddetti. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, Rusya'nın diğer ülkelerin “çatışmaya müdahil olmasını” kabul etmeyeceğini ve bunun “Moskova'nın tüm araçlarla tepki vermesine” yol açacağını söyledi.

''YAPTIRIMLAR HAFİFLETİLMELİ''

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla beraber ABD ve Batılı ülkelerin Rus ekonomisini zayıflatan yaptırımları uygulaması askeri sektörü de engelledi. Trump, olası bir barış anlaşmasının bir parçası olarak yaptırımların hafifletilmesini görüşmeye istekli olduğunun sinyalini verdi.

TRUMP-PUTİN GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı yaklaşık 2,5 saatlik telefon görüşmesinin ardından yazılı açıklama yaptı. Trump, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin çok iyi ve verimli geçtiğini belirterek, "Tüm enerji ve altyapı hedeflerine yönelik derhal bir ateşkes üzerinde anlaştık. Bu süreçte, tam bir ateşkes ve nihayetinde Rusya ile Ukrayna arasındaki bu korkunç savaşın sona ermesi için hızla çalışacağımızı taahhüt ettik" dedi.



Kendisi başkan olduğu dönemde bu savaşın başlamayacağını yineleyen Trump, "Barış anlaşmasının birçok maddesi tartışıldı. Hem Başkan Putin hem de Başkan Zelenskiy bu savaşın sona ermesini istiyor. Bu süreç şimdi tam olarak başladı ve umarım, insanlık adına, bu işi başaracağız" dedi.