Rusya'da 5. kez Putin dönemi! Kremlin'deki törene ABD katılmadı

07 May 2024 12:51 - Güncelleme : 07 May 2024 13:02

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi olarak 5. kez ülkenin lideri olarak kayda geçti. Putin, bugün Kremlin Sarayı'nda düzenlenen törenle yeminini etti. Mart ayındaki seçimlerin ardından devlet başkanlığı görevi 6 yıl daha uzayan Putin, 2030 yılına kadar koltuğunda oturabilecek.

Yemin töreninin ardından açıklamalarda bulunan Putin, ilk olarak 'birlik mesajı' verdi ve "Batının yaptırımlarına karşın Rusya'nın daha da güçleneceğini" söyledi.

Batı'ya mesaj vermekten vazgeçmeyen Rus lider, ''Batı ülkeleriyle diyaloğa açık olduklarını, buna karşın Batı'nın seçimini yapması gerektiğini'' ifade etti.

Nükleer silahlar konusuna da değinen 71 yaşındaki Vladimir Putin, "Stratejik istikrar konusunda müzakerelere hazırız ancak bu eşit şartlarda olmalı." diye konuştu.

ABD, PUTİN'İN YEMİN TÖRENİNE KATILMADI

ABD ve diğer Batılı ülkeler bugün gerçekleştirilen Putin'in görev törenine katılmadılar.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller Pazartesi günü yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Göreve başlama töreninde bir temsilcimiz olmayacak. Seçimin özgür ve adil olduğunu kesinlikle düşünmüyoruz ama o Rusya'nın başkanı ve bu sıfatla devam edecek.''

Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Fiona Hill, "Putin artık kendisini Büyük Vladimir, bir Rus çarı olarak görüyor" yorumunda bulunmuştu.

BİRÇOK ÜLKEDEN BOYKOT, FRANSA HARİÇ

İngiltere, Kanada ve çoğu Avrupa Birliği ülkesi de yemin törenini boykot etme kararı aldı, ancak Fransa büyükelçisini göndereceğini söyledi.

Ukrayna ise, etkinliğin "Rusya Federasyonu'nu saldırgan bir devlete ve iktidardaki rejimi diktatörlüğe dönüştüren bir kişinin neredeyse ömür boyu iktidarda kalması için yasallık yanılsaması" oluşturmayı amaçladığını söyledi.