Türkiye'nin İsrail'i zora sokan hamlesinin ardından ABD yardıma koştu! İşte yeni açıklama

07 May 2024 09:47 - Güncelleme : 07 May 2024 10:00

Türkiye'nin ticaret hamlesiyle zora giren İsrail'in yardımına yine ABD koştu. Türkiye'nin İsrail ile tüm ithalat ve ihracat ilişkilerini kesmesi üzerine ABD'den yeni açıklamalar geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Türkiye ve İsrail arasındaki ticaretin durdurulmasıyla ilgili bir soru üzerine, "Her ikisi de müttefikimiz ve aralarındaki görüş ayrılıklarını gidermeleri için onları teşvik ediyoruz" dedi.

Sözcü Miller başka bir değerlendirmede bulunmadı.

İSRAİL İLE TİCARET DURDURULDU

Ticaret Bakanlığı geçen hafta İsrail’le ilgili ihracat ve ithalat işlemlerinin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulduğunu açıklamıştı. Açıklamada, “İsrail Hükümeti Gazze’ye kesintisiz ve yeterli miktarda insani yardım akışına izin verinceye kadar Türkiye söz konusu yeni tedbirleri kesin ve kararlı bir şekilde uygulayacaktır” denilmişti.

İSRAİL'İN NE KARŞILIK VERECEĞİ ORTAYA ÇIKTI

İsrail ekonomisini zor sokan bu hamlenin ardından Tel Aviv yönetiminin ne karşılık vereceği ortaya çıktı. İsrail medyası, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin bir yol haritası hazırladığını yazmıştı. Haberde, İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz, Dışişleri Bakanlığı ve diğer üst düzey yetkililerle birlikte İsrail'in Ekonomi Bakanlığı ve vergi dairesinden yetkililerin Türkiye'ye karşı ortak bazı adımlar atılması yönünde fikir birliğine varıldığı bilgisi yer almıştı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Görüşmede, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail ile ticareti durdurma yönündeki tek taraflı kararına keskin bir cevap olarak, bakanlıklar arası işbirliğiyle bir dizi önemli ve işlevsel kararın teşvik edilmesine karar verildi" denilmişti.

İSRAİL'İN YOL HARİTASINDAKİ 4 HAMLE

Bu kararlar ise şu şekilde sıralanmıştı:

- Türkiye, Filistin Yönetimi ve Gazze arasındaki her türlü ekonomik ilişkinin azaltılması için harekete geçilmesi. (Türkiye, Filistin'in ithalatının yaklaşık yüzde 18'ini gerçekleştirerek en büyük ithalatçı ülke konumunda).

- Ticaret anlaşmalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Türkiye'ye yönelik yaptırımların incelenmesi için uluslararası ekonomik forumlara başvurulması.

- Ekonomi Bakanlığı ile işbirliği içinde, İsrail ekonomisine yakın zaman diliminde çeşitli alanlarda ve ürünlerde alternatifler bulmak için geniş bir alternatifler bankası kurulması.

- Etkilenen İsrail ihracat sektörlerine yardım.