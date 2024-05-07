Hamas Gazze'de ateşkesi kabul etti! İsrail Refah'a operasyon başlattı

07 May 2024 09:22 - Güncelleme : 07 May 2024 09:40

Canlı Anlatım Özeti GAZZE'YE YARDIMLAR DURDU

REFAH'IN GAZZE TARAFI İSRAİL'İN ELİNDE

MÜZAKERELER DEVAM EDECEK

İSRAİL'İN ABD'DEN FİLİSTİN TALEBİ

İSRAİL ORDUSU REFAH SINIR KAPISI'NA SALDIRIYOR

İSRAİL REFAH'TA SİVİLLERİ HEDEF ALDI

BM: REFAH'A KARA SALDIRISI KABUL EDİLEMEZ

İSRAİL REFAH'TA BİR EVİ VURDU

İSRAİL HALKI ATEŞKES TALEBİYLE SOKAĞA İNDİ

ABD, İSRAİL'İ DURDURMAYA ÇALIŞIYOR

İSRAİL, REFAH'A OPERASYON BAŞLATTI

HAMAS'IN ATEŞKES KARARI GAZZE'DE SEVİNÇLE KARŞILANDI

07.05.2024 09:15

GAZZE'YE YARDIMLAR DURDU

İsrail güçlerinin sınırın Filistin tarafını kontrol altına almasının ardından Mısır ile Refah sınır kapısından Gazze'ye yardım akışının durduğu bildirildi.

07.05.2024 08:30

REFAH'IN GAZZE TARAFI İSRAİL'İN ELİNDE

İsrail ordusu, 401'inci Zırhlı Tugayı'nın bu sabah Refah Geçişi'nin Gazze tarafını ele geçirdiğini doğruladı.

Mısır ile olan geçişin, Givati ​​Tugayı tarafından bir gecede düzenlenen saldırıda ayrı olarak ele geçirilen Doğu Refah'taki Salah ad-Din yolu ile bağlantısı artık kesilmiş durumda.

IDF'ye göre gece operasyonunda yaklaşık 20 silahlı adam öldürüldü ve askerler üç "önemli" tünel şaftının yerini tespit etti. Ordu, saldırı sırasında ayrıca bir IDF tankına doğru giden patlayıcı yüklü bir araca da çarpıldığını ve imha edildiğini söyledi.

07.05.2024 06:20

MÜZAKERELER DEVAM EDECEK

Katar Dışişleri Bakanlığı, Doha'nın İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı müzakereleri sürdürmek üzere Salı günü Kahire'ye bir heyet göndereceğini söyledi. Sözcü Majed Al-Ansari, Hamas'ın arabuluculara ateşkes teklifine olumlu olarak nitelendirilebilecek bir cevap gönderdiğini söyledi.

07.05.2024 04:30

İSRAİL'İN ABD'DEN FİLİSTİN TALEBİ

İsrail'in BM Büyükelçisi Gilad Erdan, Filistin'in BM'ye tam üye olmaya hak kazandığını kabul eden BM Genel Kurulu karar taslağını, örgütün kuruluş tüzüğüne aykırı olduğunu söyleyerek kınadı. Erdan, "Onaylanması halinde ABD'nin, Amerikan yasalarına uygun olarak BM'ye ve kurumlarına fon sağlamayı tamamen durdurmasını bekliyorum" dedi.

07.05.2024 03:26

İSRAİL ORDUSU REFAH SINIR KAPISI'NA SALDIRIYOR

İsrail'in, Gazze Şeridi'nden Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafına saldırılar düzenlediği bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail askeri araçlarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'na yaklaşık 200 metre mesafede konuşlandığı belirtildi.

07.05.2024 02:45

İSRAİL REFAH'TA SİVİLLERİ HEDEF ALDI

İsrail Savaş Kabinesi'nin, Hamas’ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasına rağmen Gazze Şeridi’nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah’a saldırılara devam kararı aldığı bildirildi.

Refah kentine düzenlenen hava saldırısı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

07.05.2024 01:42

BM: REFAH'A KARA SALDIRISI KABUL EDİLEMEZ

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail ve Hamas'a anlaşma çağrısı yaptığını anımsatarak, "Bu kaçırılmaması gereken bir fırsat ve Refah'a kara saldırısı kabul edilemez." dedi

07.05.2024 01:41

İSRAİL REFAH'TA BİR EVİ VURDU

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bir eve düzenlediği hava saldırısında bazı sivillerin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

07.05.2024 01:04

İSRAİL HALKI ATEŞKES TALEBİYLE SOKAĞA İNDİ

İsrailliler, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını kabul ettiğini duyurmasının ardından Batı Kudüs'te hükümetlerinden ateşkes anlaşmasını imzalaması talebiyle protesto gösterisi düzenledi.

06.05.2024 23:02

ABD, İSRAİL'İ DURDURMAYA ÇALIŞIYOR

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, İsrail'i Refah'a girmemesi için teşvik etmeye devam ettiklerini bildirdi.

06.05.2024 22:00

İSRAİL, REFAH'A OPERASYON BAŞLATTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Savaş kabinesi, İsrail'in Refah'taki operasyonuna devam etmesi kararı aldı. Hamas'ın kabul ettiği teklif İsrail'in taleplerini karşılamaya uzak olsa da İsrail müzakereler için heyet gönderecek." dedi.

06.05.2024 21:00

HAMAS'IN ATEŞKES KARARI GAZZE'DE SEVİNÇLE KARŞILANDI

Hamas’ın Mısır ve Katar tarafından sunulan ateşkes teklifinin kabul edildiğini duyurmasının ardından Gazze Şeridi’nde halk sevinç gösterisi düzenledi.

Deyr El Balah kentinde yerlerinden edilen yüzlerce Filistinli sokaklara çıkarak, sloganlar atarak ateşkes haberini kutladı.

06.05.2024 19:30

HAMAS ATEŞKESİ KABUL ETTİ

Hamas, Katar ve Mısır’ın ateşkes teklifini kabul etti. Ateşkes açıklaması Hamas lideri Haniye'den geldi.

Hamas'ın internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamaya göre, Haniye, Katar ve Mısır'a Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşması için sundukları önerileri kabul ettiğini iletti.

Açıklamada, Haniye'nin Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile telefon görüşmesi yaptığını ve kendilerine ateşkes anlaşması ile ilgili sundukları önerileri Hamas Hareketi'nin onayladığını duyurdu.