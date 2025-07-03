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 | Berrak Arıcan

Rusya'da Azerbaycan-Ural Teşkilatı Başkanı ve oğluna yaka paça gözaltı! Gerilim tırmanıyor

Rusya ve Azerbaycan arasındaki gerilim, Azerbaycan-Ural Teşkilatı Başkanı ve Yekaterinburg'daki Azerbaycan Diasporası Başkanı Şahin Şıhlinski ve oğlu Mutvalı Şıhlinski etkiledi. Rusya'nın Yekaterinburg şehrinde, Rus kolluk kuvvetlerince yaka paça gözaltına alındılar.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.07.2025
saat ikonu 15:03
|
GÜNCELLEME:
03.07.2025
saat ikonu 15:03

Azerbaycan-Rusya arasında yaşanan sürüyor. Rusya'nın Yekaterinburg kentinde 27 Haziran'da yaşanan olayda Azerbaycanlı 2 kardeşin ölümü, ağır yaralanmalar ve gözaltına alınma olaylarının ardından sert müdahalelerle gözaltı işlemleri devam ediyor.

Rusya'da Azerbaycan-Ural Teşkilatı Başkanı ve oğluna yaka paça gözaltı! Gerilim tırmanıyor

1 Temmuz tarihinde yaşanan olayda, -Ural Teşkilatı Başkanı ve Yekaterinburg'daki Azerbaycan Diasporası Başkanı Şahin Şıhlinski ve oğlu Mutvalı Şıhlinski, Yekaterinburg kentindeki Bakü Plaza alışveriş merkezi yakınlarında Rus kolluk kuvvetleri tarafından sert müdahalelerle gözaltına alındı.

Rusya'da Azerbaycan-Ural Teşkilatı Başkanı ve oğluna yaka paça gözaltı! Gerilim tırmanıyor

AZERBAYCAN'DA BÜYÜK TEPKİ

Sosyal medyada yayılan görüntüler Azerbaycan'da büyük tepki topladı. sonrası Şahin Şıhlinski'nin tanık sıfatıyla ifade vermek üzere soruşturma komitesine götürüldüğü, akşam saatlerinde ise oğlu ile birlikte serbest bırakıldığı bildirildi.

Rusya'da Azerbaycan-Ural Teşkilatı Başkanı ve oğluna yaka paça gözaltı! Gerilim tırmanıyor

NE OLMUŞTU?

'nın Yekaterinburg kentinde 27 Haziran sabahı düzenlenen operasyonlarda, Azerbaycan asıllı Seferovlar ailesi hedef alınmıştı. Eş zamanlı 10'dan fazla adrese yapılan baskınlarda Ziyeddin ve Hüseyn Seferov adlı 2 kardeş hayatını kaybetmişti. Operasyonda 3 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış, 9 kişi de gözaltına alınmıştı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, olaylar üzerine Rusya'nın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Pyotr Volokovıh'ı bakanlığa çağırmış, olayın soruşturulması ve şiddet uygulayan tüm faillerin en kısa sürede adalete teslim edilmesi gerektiği yönündeki beklentilerini Rusya tarafına iletmişti. Azerbaycan Kültür Bakanlığı da ülkedeki tüm Rus kültürel etkinliklerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Rusya'da Azerbaycan-Ural Teşkilatı Başkanı ve oğluna yaka paça gözaltı! Gerilim tırmanıyor

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise operasyonun geçmiş yıllarda Yekaterinburg'da işlenen bazı suçlarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği ve Rusya Ulusal Muhafızları'na bağlı Özel Hızlı Müdahale Birimi (SOBR) desteğiyle yürütüldüğü belirtilmişti. Gözaltına alınan kişilerin adreslerinde aramalar yapıldığı kaydedilirken, operasyon sırasında yaşanan can kayıplarına ilişkin herhangi bir bilgi verilmemişti.

AZERBAYCAN'DAN 'SPUTNİK' HAMLESİ

Rusya'ya bağlı "Rossiya Segodnya" Uluslararası Haber Ajansı'nın Bakü ofisi Sputnik Azerbaycan, Şubat 2025'te akreditasyonu durdurulmuş olmasına rağmen yasa dışı finansmanla faaliyetlerine devam etmeleri gerekçesiyle Azerbaycan İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. 30 Haziran'da ajansın ofisine yapılan operasyonda arama faaliyetleri yürütüldüğü ve bazı kişilerin gözaltına alındığı bildirildi.

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ETİKETLER
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