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 | Berrak Arıcan

Rusya'da bir büyük deprem daha! 8,8 ile sarsılan ülke tsunami korkusu yaşamıştı

Alman Jeolojik Bilimler Araştırma Merkezi, Rusya'nın Kuril Adaları'nda 6,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu ise depremin büyüklüğünü 7 olarak açıkladı. Depremin ardından tsunami uyarısında bulunulmadı.

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Rusya'da bir büyük deprem daha! 8,8 ile sarsılan ülke tsunami korkusu yaşamıştı
KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 09:46
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 10:03

bir kez daha şiddetli depremle sallandı Kuril Adaları'nda Alman Jeolojik Bilimler Araştırma Merkezi'nin verilerine göre, 6,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu ise aynı depremin 7 büyüklüğünde gerçekleştiğini açıkladı.

Depremi 7,0 olarak ölçen Pasifik Uyarı Sistemi ise depremden sonra tsunami uyarısı olmadığını bildirdi.

KAMÇATKA'DA 8,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Rusya'nın doğusundaki bölgesi yakınlarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından Güney Doğu Asya ülkeleri ve ABD'nin çeşitli bölgelerinde tsunami uyarıları verildi.

Rusya'da bir büyük deprem daha! 8,8 ile sarsılan ülke tsunami korkusu yaşamıştı

Rusya'nın doğusundaki 8,8 büyüklüğündeki ve çok sayıda artçı sarsıntının ardından, Pasifik Okyanusu'na kıyısı olan ülkeler tsunami uyarısı ve tahliye çağrılarında bulundu.

Rusya'da bir büyük deprem daha! 8,8 ile sarsılan ülke tsunami korkusu yaşamıştı

YANARDAĞ FAALİYETE GEÇMİŞTİ

Rusya'nın Kamçatka yarımadasında bulunan Klyuchevskoy Yanardağı, bölgede meydana gelen depremlerin ardından faaliyete geçmişti. Volkanda yeni bir koni oluştu. Bu bilgi, RIA'ya göre Rusya Bilimler Akademisi'ne bağlı Birleşik Jeofizik Servisi'nin Kamçatka şubesinin raporunda yer almıştı.

Rusya'da bir büyük deprem daha! 8,8 ile sarsılan ülke tsunami korkusu yaşamıştı

GÜÇLÜ PATLAMALAR VE LAV AKIŞI

Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlk tespitlere göre yanardağın batı yamacında güçlü patlamalar ve lav akışı gözlemlendi" denilerek, yanardağdaki hareketliliğin normal ve termal kameralarla incelendiği de aktarılmıştı.

Rusya'da bir büyük deprem daha! 8,8 ile sarsılan ülke tsunami korkusu yaşamıştı
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#yanardağ
#kamçatka
#tsunami
#Deprem
#Rusya
#Dünya
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