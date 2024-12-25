Rusya'da Bitcoin ile alışveriş dönemi! Maliye Bakanı resmen duyurdu

25 Aralık 2024 18:01 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 18:06

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, uluslararası ödemeler için madencilikle elde edilen Bitcoin'in kullanılmaya başlandığını duyurdu.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rus şirketlerinin uluslararası ticarette Bitcoin​ ve diğer dijital varlıkları kullanmaya başladığını açıkladı.

Rossiya-24 televizyonuna konuşan Siluanov, Rusya’da dijital varlıkların ve kripto paraların kullanımına dair değerlendirmelerde bulundu.

RUSYA'DA BITCOIN DÖNEMİ!

Rus şirketlerinin mal ve hizmet alımlarında dijital varlıkları ödeme aracı olarak tercih ettiğini vurgulayan Siluanov, "Madencilik yoluyla elde edilen Bitcoinler, uluslararası ticaret için pilot projelerde kullanılabiliyor. Bu uygulama şu anda başladı" dedi.

Bu ödeme yönteminin geliştirilip yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çeken Siluanov, "Önümüzdeki yıl bu yöntemin daha geniş çapta kullanılacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kripto para alımına yönelik herhangi bir sınırlama bulunmayan Rusya'da, dijital varlıkların yurt içindeki ödemelerde kullanımına ise halen izin verilmiyor.

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 8 Ağustos’ta imzaladığı bir kararnameyle, kripto varlıkların uluslararası ticarette ve Forex işlemlerinde pilot olarak kullanılmasının yasal hale getirildiği duyurulmuştu.