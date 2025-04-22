Rusya'da büyük patlama! Bölgede OHAL ilan edildi

Ukrayna’ya saldırılarına devam eden Rusya’da büyük bir patlama meydana geldi. Moskova’nın doğusundaki Vladimir bölgesinde bir cephanelikte patlama yaşandı. Patlama sonrası bölgede bulunan Barsovo ve Mirniy köyleri tahliye edilirken, Vladimir bölgesinde olağanüstü hal ilan edildi.

EN AZ 10 PATLAMA DAHA YAŞANDI

Rusya Savunma Bakanlığı, cephanelikte güvenlik prosedürlerinin ihlal edilmesi sonucu çıkan yangın nedeniyle patlama meydana geldiğini açıkladı. Bakanlık, ilk belirlemelere göre patlamada ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edilirken yerel kaynaklar, bölgede en az 10 patlamanın yaşandığını ifade etti.

