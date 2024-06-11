Rusya'dan dünyayı tedirgin eden hamle! Nükleer silah tatbikatında ikinci aşamaya geçtiler

11 Haziran 2024 11:15 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 11:25

Rusya, Vladimir Putin'in kararıyla stratejik olmayan nükleer kuvvetlerin tatbikatının ikinci aşamasına geçti. Tüm dünyayı tedirgin eden bu hamlenin ardından Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tatbikat sırasında Rusya ve Belarus silahlı kuvvetleri, stratejik olmayan nükleer silahların savaşta kullanımına yönelik ortak eğitim konuları üzerinde çalışacak" ifadelerine yer verildi.

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VURGUSU

Açıklamada tatbikatın, Rusya-Belarus Birlik Devleti'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koşulsuz sağlamak amacıyla yapıldığı belirtildi ve Rusya ve Belarus'ta stratejik olmayan nükleer silahların savaşta kullanımına yönelik birimlerin personeli ve ekipmanının hazır olmasının hedeflendiği vurgulandı.

TATBİKATTAN DETAYLAR...

Tatbikatın ilk aşamasında Güney Askeri Bölgesi'ndeki füze birliklerinin İskender operasyonel-taktik füze sisteminin kullanımına yönelik eğitimler aldı.

Ayrıca, Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri birliklerinin Kinjal aerobalistik hipersonik füzeler de dahil olmak üzere özel muharebe birimlerinin havacılık silahlarıyla donatıldığı ve belirlenen devriye alanlarına uçuş pratiği yaptığı belirtildi.