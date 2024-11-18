Rusya’da enflasyon krizi: Tereyağına kilit vuruldu

18 Kasım 2024 12:08 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 12:13

Ukrayna ile çatışmalarını sürdüren Rusya'da enflasyon krizi giderek artıyor. Fiyat artışları halkı olumsuz etkilerken süpermarketler tereyağı gibi ürünlerle ilgili karar aldı. Hırsızlık vakalarının artması sonucu ürünler depolarda saklanıyor.

Rusya’daenflasyon​ krizi giderek derinleşiyor. Fiyat artışları halkın cebini yakarken, bazı süpermarketler tereyağı​ gibi ürünleri kilitli dolaplarda saklamaya başladı. Hırsızlık​ vakalarının artması, sosyal medyada gündem oldu.

ENFLASYON YÜKSELİŞTE

Resmi verilere göre, tereyağı, et ve soğan fiyatları geçen yıla göre %25 oranında arttı. Ülke genelindeki yıllık enflasyon oranı ise %10 seviyelerine yaklaştı. Uzmanlara göre, bu oran Rusya​ Merkez Bankası’nın tahminlerinin çok üzerinde.

Enflasyondaki bu artışın temel nedeni, Kremlin’in Ukrayna’daki savaşa milyarlarca ruble aktarması. Savunma sanayine yatırım yapıldığı ve milyonlarca erkeğin cepheye gönderildiği bir ortamda, diğer sektörler iş gücü bulmak için maaşları artırmak zorunda kalıyor. Artan maaşlar, fiyatları daha da yükseltiyor ve bu kısır döngü devam ediyor.

SAVAŞIN EKONOMİYİ DERİNDEN ETKİLEDİ

Carnegie Rusya Avrasya Merkezi’nden Alexandra Prokopenko, “Savaş ekonomide talebi bozuyor. Üretken olmayan harcamalar artıyor. İşverenler iş gücü için rekabet etmek zorunda kaldıkça maaşlar yükseliyor ve bu da fiyatlara yansıyor” dedi.

Bu durum, ekonomistler tarafından “gelişmeden büyüme” olarak adlandırılıyor. Milli gelir artıyor ancak sağlık, eğitim ve altyapı gibi alanlarda gözle görülür bir iyileşme yok.

FAİZ ORANLARI REKOR SEVİYELERDE

Enflasyonu kontrol altına almak için Rusya Merkez Bankası, Ekim ayında politika faizini %21 ile rekor seviyeye çıkardı. Ancak ekonomistler, bu adımın etkili olmayacağını düşünüyor. Bazı uzmanlar, gelecek ay faiz oranlarının %23’e çıkabileceğini tahmin ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede yaklaşık 1 milyon yeni işçiye ihtiyaç olduğunu açıkladı. Resmi işsizlik oranı %2,4 ile neredeyse yok denecek kadar az. Ancak yüksek maaş talepleri ve iş gücü sıkıntısı, özellikle inşaat ve imalat sektörlerini zorluyor.

Putin, yalnızca inşaat sektörünün 600 bin ek işçiye ihtiyaç duyduğunu belirtti. Savunma sanayisi harcamalarının 2025 yılına kadar devlet bütçesinin üçte birine ulaşması bekleniyor. Artan faiz oranları ve iş gücü maliyetleri, şirketleri iflasın eşiğine getiriyor. Alfa Bank’a göre, faiz oranlarındaki artış iflasları daha da artırabilir.

Savunma harcamalarına yapılan büyük yatırımlar, sosyal harcamaları gölgede bırakıyor. Savunmaya ayrılan bütçe, sosyal yardımlar ve emeklilik ödemelerinin en az iki katı. Bu durum, doktorlar, öğretmenler ve emekliler gibi kamu çalışanlarını olumsuz etkiliyor.