Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor), Sibirya'daki İrkutsk bölgesinde "nedeni belirlenemeyen zatürre" nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanan 28 yaşındaki laboratuvar çalışanı Darya Shipilova'nın gizemli ölümüne dair yeni gelişmeleri paylaştı.

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HABERİN ÖZETİ Rusya'da laboratuvarda gizemli ölüm: 2 farklı virüs tespit edildi Rospotrebnadzor, İrkutsk'ta nedeni belirlenemeyen zatürre sebebiyle hayatını kaybeden 28 yaşındaki laboratuvar çalışanı Darya Shipilova'nın ölümü ve bölgedeki sağlık durumuna ilişkin yeni gelişmeleri açıkladı. Hayatını kaybeden kadın çalışanla temas eden kişiler arasında 2 Kovid-19 ve 2 rinovirüs vakası belirlendi. Temaslı kişilerin yüzde 60'ının gözlem süresi sona erdi. İrkutsk bölgesinde akut solunum yolu viral enfeksiyonları görülme düzeyi epidemi eşiğinin yüzde 12,6 altında olup son 2 haftada vaka artışı kaydedilmedi. Daha önce Veba ile Mücadele Enstitüsü çalışanına nedeni belirlenemeyen zatürre teşhisi konulması üzerine özel önlemler alınmıştı. Bazı Telegram kanalları çalışanın akciğer vebası nedeniyle hayatını kaybettiğini öne sürmüştü.

Rospotrebnadzor basın servisi, Sibirya ve Uzak Doğu İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsünde hastalanan kadın çalışanla ilgili açıklama yaptı.

KOVİD-19 VE RİNOVİRÜS TESPİT EDİLDİ

Zatürre tespit edilen kadınla temas eden kişilerin yüzde 60'ının gözlem süresinin sona erdiği belirtilen açıklamada, “Kadınla temas eden kişiler arasında 2 Kovid-19 ve 2 rinovirüs vakası belirlendi.” ifadesi kullanıldı.

Bölgede akut solunum yolu viral enfeksiyonları görülme düzeyinin epidemi eşiğinin yüzde 12,6 altında olduğu kaydedilen açıklamada, bu oranın uzun yıllar ortalamasına uygun seyrettiğine dikkati çekildi.

VAKALARDA ARTIŞ YOK

İrkutsk bölgesinde haftalık yaklaşık 16 bin akut solunum yolu viral enfeksiyon vakasının kayıtlara geçtiği, son 2 haftada vaka sayısında artış yönünde bir değişim olmadığı ifade edilen açıklamada, “Bölgedeki sıhhi ve epidemiyolojik durum sakin.” denildi.

VEBA İDDİASI ENDİŞEYE NEDEN OLMUŞTU

Dün, Rospotrebnadzor, Sibirya ve Uzak Doğu İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsünün bir çalışana "nedeni belirlenemeyen zatürre" teşhisi konulduğunu duyurmuş, özel önlemler alındığını açıklamıştı.

İrkutsk Bölge Valisi İgor Kobzev, 2 Ekim'de, bölgede yaşayan bir kişide "özellikle tehlikeli bir enfeksiyon şüphesi" bulunduğuna ilişkin bilgiler üzerine olağanüstü sıhhi ve salgınla mücadele komisyonu toplantısı düzenlendiğini duyurmuştu.

Bazı Telegram kanalları ise aynı gün, Veba ile Mücadele Enstitüsü çalışanının "akciğer vebası" nedeniyle hayatını kaybettiğini öne sürmüştü.