Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 06:08
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 06:08

Rusya'da laboratuvarda gizemli ölüm: 2 farklı virüs tespit edildi

Rusya'nın Sibirya bölgesinde veba araştırmaları yapılan bir laboratuvarda çalışan Darya Shipilova'nın şüpheli ölümü, yeni bir salgın endişelerini beraberinde getirdi. Tüm dünyanın gözünü çevirdiği olayda, kadın çalışana 'nedeni bilinmeyen zatürre' teşhisi konuldu. Konuya ilişkin yeni açıklama yapan Rus yetkililer, ölen laboratuvar çalışanıyla temas eden kişilerde 2 farklı virüs vakasının tespit edildiğini duyurdu.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Rusya'da laboratuvarda gizemli ölüm: 2 farklı virüs tespit edildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 06:08
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 06:08

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor), Sibirya'daki İrkutsk bölgesinde "nedeni belirlenemeyen zatürre" nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanan 28 yaşındaki laboratuvar çalışanı Darya Shipilova'nın gizemli ölümüne dair yeni gelişmeleri paylaştı.

HABERİN ÖZETİ

Rusya'da laboratuvarda gizemli ölüm: 2 farklı virüs tespit edildi

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Rospotrebnadzor, İrkutsk'ta nedeni belirlenemeyen zatürre sebebiyle hayatını kaybeden 28 yaşındaki laboratuvar çalışanı Darya Shipilova'nın ölümü ve bölgedeki sağlık durumuna ilişkin yeni gelişmeleri açıkladı.
Hayatını kaybeden kadın çalışanla temas eden kişiler arasında 2 Kovid-19 ve 2 rinovirüs vakası belirlendi.
Temaslı kişilerin yüzde 60'ının gözlem süresi sona erdi.
İrkutsk bölgesinde akut solunum yolu viral enfeksiyonları görülme düzeyi epidemi eşiğinin yüzde 12,6 altında olup son 2 haftada vaka artışı kaydedilmedi.
Daha önce Veba ile Mücadele Enstitüsü çalışanına nedeni belirlenemeyen zatürre teşhisi konulması üzerine özel önlemler alınmıştı.
Bazı Telegram kanalları çalışanın akciğer vebası nedeniyle hayatını kaybettiğini öne sürmüştü.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

Rospotrebnadzor basın servisi, Sibirya ve Uzak Doğu İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsünde hastalanan kadın çalışanla ilgili açıklama yaptı.

KOVİD-19 VE RİNOVİRÜS TESPİT EDİLDİ

Zatürre tespit edilen kadınla temas eden kişilerin yüzde 60'ının gözlem süresinin sona erdiği belirtilen açıklamada, “Kadınla temas eden kişiler arasında 2 ve 2 rinovirüs vakası belirlendi.” ifadesi kullanıldı.

Bölgede akut solunum yolu viral enfeksiyonları görülme düzeyinin epidemi eşiğinin yüzde 12,6 altında olduğu kaydedilen açıklamada, bu oranın uzun yıllar ortalamasına uygun seyrettiğine dikkati çekildi.

Rusya'da laboratuvarda gizemli ölüm: 2 farklı virüs tespit edildi

VAKALARDA ARTIŞ YOK

İrkutsk bölgesinde haftalık yaklaşık 16 bin akut solunum yolu viral enfeksiyon vakasının kayıtlara geçtiği, son 2 haftada vaka sayısında artış yönünde bir değişim olmadığı ifade edilen açıklamada, “Bölgedeki sıhhi ve epidemiyolojik durum sakin.” denildi.

VEBA İDDİASI ENDİŞEYE NEDEN OLMUŞTU

Dün, Rospotrebnadzor, Sibirya ve Uzak Doğu İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsünün bir çalışana "nedeni belirlenemeyen zatürre" teşhisi konulduğunu duyurmuş, özel önlemler alındığını açıklamıştı.

İrkutsk Bölge Valisi İgor Kobzev, 2 Ekim'de, bölgede yaşayan bir kişide "özellikle tehlikeli bir enfeksiyon şüphesi" bulunduğuna ilişkin bilgiler üzerine olağanüstü sıhhi ve salgınla mücadele komisyonu toplantısı düzenlendiğini duyurmuştu.

Bazı Telegram kanalları ise aynı gün, Veba ile Mücadele Enstitüsü çalışanının "akciğer vebası" nedeniyle hayatını kaybettiğini öne sürmüştü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rusya'da laboratuvar çalışanının ölümünde veba şüphesi: 5 hastane kapatıldı, 200 kişi karantinada
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#kovid-19
#Irkutsk
#Rospotrebnadzor
#Darya Shipilova
#Veba Ile Mücadele Enstitüsü
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.