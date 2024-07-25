Rusya'da Mi-28 model askeri helikopter düştü
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
25 Temmuz 2024 10:11 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 10:16
Rusya’da Mİ-28 model askeri helikopter düştü. Kaza sonucu helikopterde bulunan tüm mürettebatın hayatını kaybettiği belirtildi.
Rusya’nın Kaluga bölgesine bağlı Zhizdrinsky’de Mi-28 tipi askeri helikopter düştü. Kaluga Bölge Valisi Vladislav Shapsha yaptığı açıklamada, kaza sonucu mürettebatın hayatını kaybettiğini ifade ederek, yakınlarına baş sağlığı diledi.
Mürettebatın hayatlarının son anlarına kadar görevlerine sadık kaldığını belirten Bölge Valisi Shapsha, onları kahraman olarak nitelendirdi.
KAZANIN NEDENİ TEKNİK ARIZA OLABİLİR
Helikopterdeki mürettebat sayısı belirtilmezken, Rusya Savunma Bakanlığı kazanın teknik bir arızadan kaynaklanmış olabileceğini belirtti.
Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı