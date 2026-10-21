Rusya'da savaş uçağı düştü: 2 pilot fırlatma koltuğuyla kurtuldu

Rusya’nın Kaliningrad Bölgesi’ndeki Chernyakhovsk’ta Su-30SM tipi savaş uçağı düştü. Kazayla ilgili Rusya Savunma Bakanlığı açıklama yaptı.

FIRLATMA KOLTUĞUYLA KURTULDULAR

Bakanlık açıklamasında uçaktaki mürettebatın fırlatma koltuğunu kullandıkları ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Issız bir alana düştüğü bildirilen uçakta herhangi bir mühimmatsız bulunmadığı bilgisi verildi.

PİLOTLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Rus basınında yer alan haberlerde, 2 pilotun fırlatma sonrası yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı. Uçağın düşme nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.