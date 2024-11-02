Rusya'da tereyağ krizi! Fiyatları tavan yaptı hırsızlık başladı

02 Kasım 2024 09:53 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 10:05

Rusya, daha önce yumurtada yaşadığı kriz gibi tereyağında da fiyat artınca umudunu Türkiye'ye bağladı. Rusya, bu aşamada Türkiye'den büyük sevkiyatlar bekliyor.

Rusya​'da tereyağı fiyatları artınca, marketlerde hırsızlık başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin​, savaş ekonomisinin silahlanmayı ve gıda tedariğini sağlamaya yettiğini söylese de ülkedeki tereyağı fiyatları hızla artıyor.

Rus medyasında yer alan haberlere göre, Belarus​'tan yapılan tereyağı ithalatı yeterli gelmeyince Türkiye​, İran ve Hindistan'dan büyük sevkiyatlar yapılması planlanıyor.

Rusya'nın devlet istatistik kurumunun verilerine göre bir paket tereyağının fiyatı aralık ayından bu yana yüzde 25,7 arttı.

KALİTELİ TAREYAĞININ FİYATI YÜZDE 34 YÜKSELDİ

Reuters muhabirleri, Moskova'da "Brest-Litovsk" yüksek kalite tereyağı fiyatının, yıl başından bu yana yüzde 34 artarak 239,96 rubleye yani 2,47 dolara kadar yükseldiğini saptadı.

"TEREYAĞINDA KIYAMET KOPUYOR"

Rusya'nın popüler MIMI Telegram kanalındaki iktisatçılar, bu fiyat artışıyla ilgili olarak, "Tereyağında kıyamet kopuyor; tereyağında geçen yıl yumurta fiyatlarında yaşanan durum tekrarlanırsa şaşırmayız." diye belirtti.

Daha önce de yumurta fiyatları tüketiciler arasında paniğe yol açmıştı.

TEREYAĞI HIZSIZLIĞI BAŞLADI

Rus basınına göre fiyatlardaki bu hızlı artış, bazı marketlerde tereyağı hırsızlıklarının ortaya çıkmasına yol açtı.

Bazı dükkanlar ise tereyağı paketlerini plastik kutulara koyarak hırsızlığı önlemeye çalışıyor.