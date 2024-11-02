Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Rusya'da tereyağ krizi! Fiyatları tavan yaptı hırsızlık başladı

Rusya'da tereyağ krizi! Fiyatları tavan yaptı hırsızlık başladı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
02 Kasım 2024 09:53 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 10:05
Rusya&#039;da tereyağ krizi! Fiyatları tavan yaptı hırsızlık başladı

Rusya, daha önce yumurtada yaşadığı kriz gibi tereyağında da fiyat artınca umudunu Türkiye'ye bağladı. Rusya, bu aşamada Türkiye'den büyük sevkiyatlar bekliyor.

Rusya​'da tereyağı fiyatları artınca, marketlerde hırsızlık başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin​, savaş ekonomisinin silahlanmayı ve gıda tedariğini sağlamaya yettiğini söylese de ülkedeki tereyağı fiyatları hızla artıyor.

Rus medyasında yer alan haberlere göre, Belarus​'tan yapılan tereyağı ithalatı yeterli gelmeyince Türkiye​, İran ve Hindistan'dan büyük sevkiyatlar yapılması planlanıyor.

Rusya'da tereyağ krizi! Fiyatları tavan yaptı hırsızlık başladı - 1. Resim

Rusya'nın devlet istatistik kurumunun verilerine göre bir paket tereyağının fiyatı aralık ayından bu yana yüzde 25,7 arttı.

Rusya'da tereyağ krizi! Fiyatları tavan yaptı hırsızlık başladı - 2. Resim

KALİTELİ TAREYAĞININ FİYATI YÜZDE 34 YÜKSELDİ

Reuters muhabirleri, Moskova'da "Brest-Litovsk" yüksek kalite tereyağı fiyatının, yıl başından bu yana yüzde 34 artarak 239,96 rubleye yani 2,47 dolara kadar yükseldiğini saptadı.

"TEREYAĞINDA KIYAMET KOPUYOR"

Rusya'nın popüler MIMI Telegram kanalındaki iktisatçılar, bu fiyat artışıyla ilgili olarak, "Tereyağında kıyamet kopuyor; tereyağında geçen yıl yumurta fiyatlarında yaşanan durum tekrarlanırsa şaşırmayız." diye belirtti.

Daha önce de yumurta fiyatları tüketiciler arasında paniğe yol açmıştı.

Rusya'da tereyağ krizi! Fiyatları tavan yaptı hırsızlık başladı - 3. Resim

TEREYAĞI HIZSIZLIĞI BAŞLADI

Rus basınına göre fiyatlardaki bu hızlı artış, bazı marketlerde tereyağı hırsızlıklarının ortaya çıkmasına yol açtı.

Bazı dükkanlar ise tereyağı paketlerini plastik kutulara koyarak hırsızlığı önlemeye çalışıyor.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
rusyavladimir putinbelarustürkiye

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...