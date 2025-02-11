Rusya'da Ukraynalı esirlere sistematik işkence: Elektrik verme, dayak, uzuv kesme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2022 Şubat ayında verdiği askeri emirle başlayan Ukrayna'nın işgal girişimi şiddetli çatışmalarla devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, savaşı durdurmak için harekete geçti, ilk kez Rus lider Vladimir Putin ile telefonla görüştüğünü açıkladı. ABD medyasından Wall Street Journal (WSJ) ise Rusya'nın savaş esirlerine uyguladığı sistematik işkenceyi sayfalarına taşıdı.

''ONLARA ACIMAYIN, İNSAFSIZ OLUN!''

St. Petersburg hapishanelerinden sorumlu müdüre Ukrayna'dan gelecek savaş esirleri hakkında "Onlara acımayın, insafsız olun" dendiği belirtildi. Tümgeneral Igor Potapenko'nun özel birliklerdeki gardiyanları savaş başlar başlamaz toplayıp şunları anlattığı bildirildi:

''Normal kurallar Ukraynalı esirler için geçerli değil, şiddet konusunda sınırlama yok, diğer hapishanelerdeki gibi vücut kamerası zorunluluğu olmayacak, gardiyanlar ayda bir görev bölgelerini değiştirecek.''

SİSTEMATİK İŞKENCE

WSJ'nin haberine göre, Ukraynalı savaş esirleri 3 yıldır sistematik işkencelere maruz kalıyor. İşkenceler arasında cinsel organa elektrik verme, en fazla acıyı hissettirmeye yönelik ağır fiziksel şiddet ve kangrene yol açarak ampütasyona sebep olma gibi yöntemler var.

Gardiyanlar, görev bölgelerinin sıklıkla değişmesini fırsat bilerek, gözlerine bakanları bile dövmüş. Çıplak arama, elektrik vermek, zorla Rus milli marşları söyletme gibi uygulamalar standart bir hale gelmiş. Bunların sorguda alınacak bilgileri artırma, iade edilmeleri halinde esirlerin tekrar savaşmamalarını amaçladığı iddia edildi.

WSJ haberini, eskiden cezaevlerinde çalışan üç kişi, onların kaçmasına yardımcı olan biri, resmi belgeler ve Ukraynalı mahkumların beyanlarına dayandırdı. Bu üç yetkili, tanık koruma programına alındı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) ifade veriyor. İkisi, Potapenko'nun emirlerinin "şiddet için açık çek" gibi algılandığını söylüyor. Biri, kendini her zaman vatansever diye nitelediğini ancak savaş sonrasında hapishanelerde yaşananları görünce başka bir ülkede yaşamak zorunda kaldığını aktardı.

UCM, Rusya'yı sivillere saldırmak ve Ukraynalı çocukları zorla kendi topraklarına götürmekle suçluyor. Aralarında Vladimir Putin'in de bulunduğu en az 6 Rus yetkili hakkında yakalama emri çıkarıldı. Savaşa dair başka soruşturmalar da sürdürülüyor.

KREMLİN'DEN 'İŞKENCE' AÇIKLAMASI

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise Rus ve Ukraynalı ombudsmanların mahkumlara muamele konusunda temasta olduğunu ve işkenceye dair bir genelleme yapılamayacağını savunarak "Vakalara bireysel bazda bakmalısınız" diyor.