Suriye, Rusya'yı kapıdan döndürdü: Roketli konvoy Tartus'a alınmadı

Suriye, Rusya'nın konvoyunu kapıdan döndürdü. Suriye Savunma Bakanlığı, Lazkiye iline bağlı Ceble ilçesindeki Hımeymim Hava Üssü'nden hareket eden Rus konvoyunun, Tartus ilindeki üsse girişine izin vermedi.

8 SAAT BEKLEYİP GERİ DÖNDÜ

İçinde roketlerin bulunduğu 30 araçtan oluşan Rus konvoyu sabah saatlerinde Hımeymim Hava Üssü'nden hareket ederek Tartus'a doğru yola çıktı. Rus konvoyu, yeni hükümetin Savunma Bakanlığı'na bağlı askeri güçler tarafından Tartus girişindeki yol kontrol noktasında 8 saat kadar bekletildi.

Konvoy, saatlerce süren bekleyiş sonrası kente giremeden yerel saatle 17.00 civarında Ceble ilçesindeki Hımeymim üssüne geri döndü. Bu gelişme, Suriye'deki askeri ve siyasi dengelerdeki gerginliğin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

RUSYA'NIN LAZKİYE'DEKİ VARLIĞI SÜRÜYOR

Rusya, 27 Aralık 2024'te muhaliflerin başlattığı operasyon sonrasında Suriye illerindeki askeri varlığını Lazkiye'deki Hımeymim Hava Üssüne çekmişti. Rus ordusu, devrik Esad rejimi ile Ağustos 2015'te varılan anlaşma gereği üssü kullanmaya başlamış ve bir yıl sonra da üssü genişletmeye başlamıştı.