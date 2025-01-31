Rus gazı krizi büyüyor! AB’ye yaptırım tehdidi

31 Ocak 2025 13:41 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 13:46

Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatına ilişkin anlaşmanın son bulmasıyla birlikte yeni bir kriz patlak verdi. Macaristan Başbakanı Orban, Ukrayna üzerinden Rus gazı geçişi başlamazsa AB’nin yeni Rusya yaptırımlarını engelleyeceğini belirtti.

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Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatına ilişkin anlaşmanın 1 Ocak'ta sona ermesi Avrupa'da yeni bir krize yol açtı. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, devlet radyosuna yaptığı açıklamada, Rus gazının Ukrayna topraklarından Avrupa'ya iletimi ve Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları hakkında konuştu.

"YAPTIRIMLARININ UYGULANMASINI BLOKE EDECEĞİZ" "

Anlaşmanın yeniden devreye alınmaması halinde AB'yi yaptırımları engellemekle tehdit eden Orban, "Brüksel, Rus gazının Ukrayna üzerinden geçişinin tekrar başlamasına yardımcı olmazsa, AB'nin Rusya'ya yönelik bir sonraki yaptırımlarının uygulanmasını bloke edeceğiz" dedi.

"YERİNE GETİRMEZSE, YAPTIRIMLAR ASKIYA ALINIR"

Ukrayna’nın Rus gazı geçişini durdurmasını ve artan fiyatları "kabul edilemez" olarak nitelendiren Orban, "Bu nedenle Macaristan, enerji güvenliği konusunda AB’den garanti talep ediyor. Ayrıca Avrupa Komisyonu, Ukrayna'nın Rus gazı geçişini yeniden başlatması için çözüm sözü verdi. Eğer komisyon, vardığımız anlaşmayı yerine getirmezse, yaptırımlar askıya alınır" ifadelerini kullandı.