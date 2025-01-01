Son dakika | Rus doğal gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya geçişi durduruldu! 'Bu tarihi bir olay' diyerek duyurdu

01 Ocak 2025 09:23 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 09:35

Son dakika haberi: Rus enerji devi Gazprom, Ukrayna ile Rusya arasındaki transit anlaşmasının süresinin dolması nedeniyle Ukrayna üzerinden Avrupa'ya doğal gaz ihracatının Moskova saati ile 08.00'den itibaren durdurulduğunu duyurdu.

Rusya​ Avrupa​'da endişeyle beklenen hamlesini nihayet yaptı. Ülkenin enerji devi Gazprom​, Ukrayna​ ile Rusya arasındaki transit anlaşmasının süresinin dolmasının ardından Ukrayna üzerinden Avrupa'ya doğal gaz ihracatının Moskova saati ile 08.00'den itibaren tamamen durdurulduğunu duyurdu. Bu açıklamanın hemen ardından Ukrayna kesintiyi doğruladı.

"BU TARİHİ BİR OLAY"

Ukrayna enerji bakanlığının duyurusu Gazprom ile Ukraynalı Naftogaz arasındaki beş yıllık sözleşmenin sona ermesinin ardından geldi. Ukrayna Enerji Bakanı Herman Galushchenko, "Rus doğal gazının geçişi durmuştur. Bu tarihi bir olaydır" dedi

Rusya'nın Avrupa'ya giden en eski doğal gaz güzergahının kesintiye uğraması, Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı ele geçirmesinin yol açtığı on yıllık gergin ilişkilere son verdi.

Rusya'nın halen Karadeniz'in dibindeki TürkAkım boru hattı üzerinden doğal gaz ihraç ettiği kaydediliyor.

AVRUPA İÇİN ZOR GÜNLER BAŞLIYOR

Avrupa Birliği ise Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra alternatif kaynaklar arayarak Rusya enerjisine olan bağımlılığını azaltma çabalarını hızlandırdı. Ancak bugüne değin alternatif bir kaynak bulunamadı. Bu da Avrupa ülkeleri için zorlu günlerin başlayacağı anlamını taşıyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki beş yıllık doğal gaz transit anlaşması 1 Ocak 2025'in erken saatlerinde sona erdi ve Kiev, savaşın ortasında anlaşmayı daha önce defalarca deklare etti.

Gazprom ise yaptığı açıklamada, "Ukrayna tarafının bu anlaşmaları yenilemeyi defalarca ve açıkça belirtmesi nedeniyle, Gazprom, 1 Ocak 2025'ten itibaren Ukrayna topraklarından transit geçiş için gaz tedarik etme konusunda teknik ve yasal yeterliliğe sahip değildir" ifadelerine yer verdi.