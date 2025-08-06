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 | Berrak Arıcan

Rusya'daki 8,8'lik deprem: Can kaybı yaşanmadı ama volkanlar patladı, yarımada 2 metre kaydı!

Rusya'da geçtiğimiz hafta meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremde can kaybı yaşanmadı. Fakat volkanik yanardağlar patladı bununla da kalmadı Kamçatka Yardımadası ana karadan 2 metre kadar ayrıldı.

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Rusya'daki 8,8'lik deprem: Can kaybı yaşanmadı ama volkanlar patladı, yarımada 2 metre kaydı!
KAYNAK:
ABC News
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 11:26
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 11:50

'nın Yarımadası'nda meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem şimdiye kadar kaydedilen en büyük 6. depremdi. Depremde herhangi bir can kaybı yaşanmadı fakat Rusya'nın başına gelmeyen kalmadı.

Rusya'daki 8,8'lik deprem: Can kaybı yaşanmadı ama volkanlar patladı, yarımada 2 metre kaydı!

nedeniyle büyük bir enerji açığa çıktı ve birçok ülke için uyarıları verildi. Beklenen felaket gerçekleşmedi fakat Rusya Bilimler Akademisi'nden bilim insanları, yarımadanın ana karadan uzaklaştığını fark etti. Yarımadanın güney ucuna yakın bölgelerde, kara kütlesi güneydoğu yönüne doğru 2 metre kaydı.

ABC News'in haberine göre, Rusya Bilimler Akademisi, “Jeodinamik gözlemler sonucunda ön hesaplamalar yaptık. Görünen o ki hepimiz oldukça belirgin şekilde güneydoğuya kaydık. 30 Temmuz’daki depremin ardından gözlemlenen en büyük yer değişimleri, yarımadanın güney kesiminde gerçekleşti.” açıklamasında bulundu.

Rusya'daki 8,8'lik deprem: Can kaybı yaşanmadı ama volkanlar patladı, yarımada 2 metre kaydı!

YARIMADA ANA KARADAN 2 METRE KADAR AYRILDI

Tektonik plakalar normalde yılda sadece yaklaşık 1,5 santimetre hareket eder. Bu hareket ise sürekli ve düzenli olarak gerçekleşmez. Kamçatka'da ise plakalar sıkışır ve birbirine kilitlenir. Böyle bir durumda basınç birikimiyle beraber deprem meydana gelir.

Bilim insanları bu durumun 'elastik geri sekme' olduğunu açıkladı. Bu, yoğun sismik aktivite dönemlerinde kara parçalarının neden aniden birkaç metre yer değiştirdiğini açıklar. Plakalar arasındaki basınç bir depremle serbest kaldığında, plakalar birbirinin yanından kayabilir ve bazen birkaç metre birden hareket edebilir.

Rusya'daki 8,8'lik deprem: Can kaybı yaşanmadı ama volkanlar patladı, yarımada 2 metre kaydı!

Kamçatka’daki 30 Temmuz depreminde de, büyük miktarda birikmiş basıncın serbest kalmasıyla yarımada 2 metreye kadar güneydoğuya kaydı.

YANARDAĞLAR DA FAALİYETE GEÇTİ

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda gerçekleşen 8,8 büyüklüğündeki deprem yanardağları uyandırdı. 30 Temmuz'da meydana gelen depremin ardından Klyuçevskaya Sopka yanardağında patlamalar meydana gelmeye başladı. Son olarak 5 Ağustos'ta 7 kilometre yüksekliğe kadar kül püskürten yanardağ gitgide daha da tehlikeli bir hale geliyor.

Rusya'daki 8,8'lik deprem: Can kaybı yaşanmadı ama volkanlar patladı, yarımada 2 metre kaydı!

Rusya Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü DVO RAN tarafından bildirilen volkanik olayda, kül izinin, yanardağın doğu-güneydoğusunda 490 kilometre boyunca uzandığı açıklandı.

Rusya Deprem Tahminleri, Sismik Tehlike Değerlendirmesi ve Sismik ve Volkanik Tehlike Riskleri Uzmanlık Konseyi'nin Kamçatka şubesi verilerine göre, Klyuçevskaya'da önümüzdeki günlerde 10 kilometre yüksekliğe kadar kül püskürmeleriyle birlikte patlamaların şiddeti artabilir.

DEPREMİN ARDINDAN YENİ KONİ OLUŞMUŞTU

8,8 büyüklüğündeki depremin ardından Kamçatka'da yüzlerce deprem kaydedildi. Klyuchevskoy yanardağında ise yeni bir koni oluşmasına neden oldu.

Rusya'daki 8,8'lik deprem: Can kaybı yaşanmadı ama volkanlar patladı, yarımada 2 metre kaydı!

Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlk tespitlere göre yanardağın batı yamacında güçlü patlamalar ve lav akışı gözlemlendi" denilerek, yanardağdaki hareketliliğin normal ve termal kameralarla incelendiği de aktarıldı.

Rusya'daki 8,8'lik deprem: Can kaybı yaşanmadı ama volkanlar patladı, yarımada 2 metre kaydı!

BİR BAŞKA YANARDAĞ DA PATLADI

Öte yandan Krasheninnikov Yanardağı, 1550 yılından bu yana ilk kez faaliyete geçti. Yanardağın yeniden faaliyete geçmesi, bölgede kaydedilen en şiddetli depremlerden birinin ardından sadece birkaç gün sonra gerçekleşti.

Rusya'daki 8,8'lik deprem: Can kaybı yaşanmadı ama volkanlar patladı, yarımada 2 metre kaydı!
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#kamçatka
#tsunami
#Deprem
#Rusya
#Volkanik Aktivite
#Tektonik Plakalar
#Dünya
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