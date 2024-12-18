Rusya'dan flaş PKK/YPG iddiası! 'Türkler, İsrail uçaklarını vurabilir'

18 Aralık 2024 13:36 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 13:45

Rus gazetesi İzvestia’da kaleme alınan Suriye analizinde İsrail’in YPG’ye desteği halinde Türkiye'nin İsrail uçaklarının vurulması seçeneğini hayata geçireceği yazıldı.

Suriye​'de Beşar Esad​ rejiminin yıkılması ve yönetimi ele geçiren muhalif grupların ele geçirmesinin ardından, Türkiye sınırında bir terör devleti kurma hayali suya düşen PKK/YPG, Münbiç ve Tel Rifat başta olmak üzere bulunduğu birçok bölgeyi terk ederek Kobani'ye sığınmıştı. Suriye Milli Ordusu, iyice köşeye sıkışan teröristleri dağıtmak için harekat planlamaya başlarken, Şam'a doğru ilerleyen İsrail'in PKK/YPG'ye yardım ettiği haberleri gelmeye başladı. Türkiye'nin güvenliği açısından büyük bir risk teşkil eden bu durum Ankara'yı alarma geçirirken Rus medyasında eş zamanlı olarak kaleme alınan bir analiz yazısı dikkat çekti.

"İSRAİL'İN HAMLESİ YANGINI KÖRÜKLEDÎ"

İzvestia gazetesinde yer alan haberde, Suriye'de, son dönemde ilişkileri kopma noktasına gelen Türkiye ile İsrail'in çıkarlarının bir kez daha çatıştığı belirtildi. Türk kaynaklarına dayandırılan haberde İsrail'in Kürt birlikleriyle temas kurduğu iddialarının yangını körüklediği belirtilerek, "Kürt güçlerinin Tel Aviv'den yardım alması halinde, Türk yetkililer, İsrail uçaklarının vurulması seçeneğine izin verecek" ifadeleri yer aldı.

"ABD, KÜRT DEVLETİ KURMAYA KARARLI"

Analiz haberde görüşlerine yer verilen Rus siyaset bilimcisi Anderi Ontikov, bölgedeki gerilimin azalmasının İsrail'in tutumuna bağlı olduğunu belirterek "Stratejik açıdan Amerikalılar, Orta Doğu'da bir Kürt devleti kurmaya kararlı. Bu, Arap ve İslam dünyasına ciddi bir darbe olacak çünkü Suriye, İran, Irak ve Türkiye'den toprak parçaları koparılacak. Ancak Türklerin bu durumdan hoşlanmadığı açık" yorumunu yaptı.

"İSRAİL İŞGAL ZİHNİYETİNİ BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYDU"

Uluslararası Siyasi ve Ekonomik​ Stratejiler Enstitüsü (RUSSTRAT) Direktörü Elena Panina ise şu ifadeleri kullandı: "Suriye halkının yıllardır hayalini kurduğu barış ve istikrara kavuşma fırsatının bulunduğu bu zor dönemde İsrail, işgal zihniyetini bir kez daha ortaya koydu. Pek çok gözlemcinin öngördüğü Orta Doğu'daki Türkiye-İsrail stratejik ekseni, daha yakından incelendiğinde aslında bir eksen değil, çok daha karmaşık bir düzenin eğrisi. Çünkü resmi siyasi anlamda hâlâ sahipsiz olan Suriye topraklarının kontrolü meselesinden başlayarak iki devletin çıkarları farklılaşıyor."