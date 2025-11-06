Menü Kapat
Hava Durumu
17°
Dünya
 | Berkay Alptekin

Rusya'dan korkutan iddia: "Batı, nükleer santrale sabotaj planlıyor"

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Batı'nın Ukrayna'daki faaliyetleri doğrultusunda açıklama yaptı. Yapılan açıklama kapsamında Batı'nın Zaporijya Nükleer Santraline sabotaj düzenlemeyi ve bu konuda Rusya'yı sorumlu tutmayı planladığını ileri sürdü.

Rusya'dan korkutan iddia:
AA
06.11.2025
06.11.2025
Dış İstihbarat Servisi'nden (SVR), 'nın 'daki eylemlerine ilişkin açıklamada bulundu. Batı'nın Zaporijya Nükleer Santraline gerçekleştirmeyi planladığı ileri sürülen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"CAN KAYBINA YOL AÇACAK BÜYÜK BİR SABOTAJ"

"Elde edilen bilgilere göre, Avrupa'daki ülkeleri, Kiev yönetimini Batı için olumsuz yönde ilerleyen Ukrayna'daki çatışmaların gidişatını değiştirmenin yollarını bulmaya çağırıyor. Bunun için Ukraynalılar ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde can kaybına yol açacak büyük bir sabotaj düzenlenmesi teklif ediliyor. Böylece Batı, Zaporijya Nükleer Santralinde meydana gelebilecek bir kazadan Rusya'yı sorumlu tutacak."

Açıklamada, Batı'daki kamuoyunun bu durumda Kiev'i desteklemesi için teşvik edilmesi yönünde hazırlıkların yapıldığı iddia edildi.

ETİKETLER
#ukrayna
#rusya
#nato
#zaporijya nükleer santrali
#sabotaj
#batı
#Nükleer Güvenlik
#Dünya
