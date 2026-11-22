Rusya'nın, Ukrayna'ya yaptığı peş peşe İHA'lı saldırılarda bir apartman çöktü.

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HABERİN ÖZETİ Rusya'nın peş peşe İHA'lı saldırısında apartman çöktü: 14 kişi kayıp Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği İHA saldırılarında bir apartman çöktü ve Zaporijya bölgesine de güdümlü bomba ile saldırı düzenlendi. İHA ile vurulan beş katlı apartman binasının bir bölümü çöktü, 9 kişi tahliye edildi ve 14 kişiden haber alınamıyor. Zaporijya bölgesine düzenlenen saldırıda bir çocuk yaralandı. Ukrayna, geçtiğimiz hafta boyunca Rusya'nın yaklaşık 2 bin 700 İHA, bin 460 bomba ve 165 füze saldırısına maruz kaldığını bildirdi. Rusya'nın Kuzey Kore yapımı füzeler de dahil olmak üzere balistik füzeler kullandığı belirtildi. Ukrayna, balistik füze önleyici sistemlerin tedarikinde yaşanan gecikmeleri ve Patriot sistemlerine ait füzelerin Ukrayna'ya transferi için ABD'nin izni gerektiğini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, İHA ile vurulan beş katlı apartman binasının bir bölümünün çöktüğünü bildirdi. Zelenskiy, "Şu ana kadar 9 kişi tahliye edildi ve yangın kontrol altına alındı. Ancak ne yazık ki enkaz altında hala insanlar mahsur kalmış olabilir; 14 kişiden haber alınamıyor. Gerekli tüm ekipler olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Zelenskiy, Zaporijya bölgesine de güdümlü bomba ile saldırı düzenlendiğini belirterek, bir çocuğun yaralandığını aktardı.

"RUSYA, KUZEY KORE YAPIMI FÜZELER DE DAHİL OLMAK ÜZERE BALİSTİK FÜZELER FIRLATTI"

Ukrayna'nın toplam 20 bölgesinin geçtiğimiz hafta boyunca Rusya'nın saldırılarına maruz kaldığını açıklayan Vladimir Zelenskiy, "Rusya bu bölgelere yaklaşık 2 bin 700 İHA, yaklaşık bin 460 bomba ve çeşitli türlerde 165 füze fırlattı. Bunların önemli bir bölümünü, Kuzey Kore yapımı füzeler de dahil olmak üzere balistik füzeler oluşturdu. Rusya, isabet oranlarını artırmak amacıyla Pyongyang'ın bu füzeleri modernize etmesine sürekli yardımcı oluyor. Bu tablo karşısında Ukrayna'ya balistik füze önleyici sistemlerin tedarikinde yaşanan gecikmeleri anlamak özellikle zor. Savunmamızı güçlendirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

PATRİOT SİSTEMLERİNE AİT FÜZELER KONUSU

Bir kez daha Ukrayna’ya destek çağrısı yapan Zelenskiy, "Ortaklarımızın PURL kapsamında ödemesini önceden yaptığı Patriot sistemlerine ait füzelerin Ukrayna'ya transferine ABD'nin izin vermesi büyük önem taşıyor. Balistik füze önleyicilerinin ana kaynağımız olan PURL programına katkıların sürdürülmesi de önemli. Bu konuda yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.