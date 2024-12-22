Rusya'dan Suriye ve Gazze diplomasisi! 

22 Aralık 2024 20:59 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 21:01

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ile Suriye ve Gazze Şeridi'ndeki durumu telefonda görüştü.

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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sergey Lavrov ve Mısır Dışişleri Bakanı Şükri Abdulati arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Suriye ve Gazze’deki gelişmeler detaylı şekilde ele alındı.

Görüşmede, Suriye'de kalıcı barış ve istikrarın sağlanması amacıyla, Birleşmiş Milletler’in Suriyeliler öncülüğünde yürütülen kapsayıcı siyasi sürece olan katkısının önemine vurgu yapıldı. Ayrıca, Suriye'nin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine tam destek ifade edildi.

GAZZE KONUSU ELE ALINDI!

Gazze Şeridi’ndeki durumun da masaya yatırıldığı görüşmede, ateşkesin bir an önce sağlanmasının ve Filistin meselesinin uluslararası hukuk çerçevesinde adil bir çözüme kavuşturulması için uygun koşulların oluşturulmasının gerekliliği dile getirildi.

Öte yandan, iki bakan Rusya ve Mısır arasındaki ilişkileri de değerlendirdi. İkili, siyasi diyalogların sürdürülmesi ve ticaret ile ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi konusunda fikir birliğine vardı.